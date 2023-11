CHP Kestel İlçe Başkanı Hatice Doğan: Kestel'de rantı betonda görüyorlar!

Kestel’in sorunları ve mevcut belediyenin icraatları hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP Kestel İlçe Başkanı Hatice Doğan, Doğu'nun incisi olan Kestel'in, Türkiye'nin cazibe merkezi olabileceğine dikkati çekti. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'ın sadece AK Partililere hizmet ettiğini savunan Doğan, "AKP iktidarında betona bir sevgi var. Kestel'de de rantı betonda görüyorlar" dedi.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Mehmet Can USLU - Herkes DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Kestel ilçesini "Doğu'nun incisi" olarak tanımlayan CHP Kestel İlçe Başkanı Hatice Doğan, ilçeninen büyük sorunlarını ve belediye hizmetlerini Herkes Duysun'a değerlendirdi.

“KESTEL, DÜNYAYA SU SATIYORKEN ÇOK HOYRATÇA YÖNETİLDİ VE KAYNAKLAR YOK EDİLDİ”

Kestel'in Türkiye’nin cazibe merkezi olabileceğine dikkat çeken Kestel CHP İlçe Başkanı Hatice Doğan, “Kestel, kentin doğusunda bulunan ve Uludağ’ın eteklerinde çok zengin kaynakları olan bir ilçedir. Dünyanın her yerine su satan bir kent. Yaklaşık 21 yıldır Kestel, çok hoyratça yönetildi. Kaynaklar birer birer yok edilmeye başlandı. Kestel doğunun incisi olan bir ilçedir. Burası iyi bir planlama ve iyi bir yönetimle, Türkiye’nin cazibe merkezi olabilecek kadar değerli bir ilçedir. Kırsal mahallelerimizde sulama sorunlarımız var. 1938’de Atatürk’ün Türkiye’ye yaptırdığı bir Gölbaşı barajımız var. Şu an atıl durumdadır. Bu baraj öyle bir baraj ki içme suyunu bile karşılayabilecek bir barajdır. Gerek belediye, gerek hükümet, kaynakları doğru yönetemedi. Barajın tadilata ihtiyacı var. Biz bunu defalarca gerek mecliste gerek basın açıklamaları ile dile getirdik. Dünyanın sorunu artık su oldu. Biz önlemi önceden almak istedik fakat baraj orada öylece atıl duruyor. Temizlenmesi gerekiyor.” diye konuştu.

KESTEL, YAZ AYLARINDA CAMI, ÇERÇEVEYİ AÇAMIYOR

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’ın sadece AK Partililere hizmet ettiğini öne süren Doğan, “Kestel’in ilk sorunu su, ikincisi havadır. 4 sanayi bölgemiz ve bir çimento fabrikamız var. Yazın camı, çerçeveyi kapatarak geçirdik. Çok ağır bir koku yaşadık. Kestel’in en alt mahallesi de en üst mahallesi de nefes alamayacak hale geldi. Normalde kentin belediye başkanı olur ve seçilene kadar bir partiden aday olursunuz, seçildikten sonra o kentin belediye başkanı olursunuz fakat biz Kestel’de onu görmüyoruz. Tamamen AK Partili bir Belediye Başkanı zihniyeti ile o vergileri halktan almıyormuş gibi AK Partililere hizmet ediliyor. Betona bir sevgi var, rantı betonda görüyorlar. Biz buna da tepki koyduk. Bir beklenti süreci yaşanıyor. Kestel’in yolları rezil durumda, yamalı bohça gibi… Her mahallede tekrar asfaltlama ihtiyacı var. Belediyenin artı diyeceğimiz projelerini değerlendirmek istiyoruz. ‘CHP, her şeye hayır diyor’ diyorlar ama öyle değil, yöntem yanlış. Örneğin ekmek satıyorlar, takdir ediyoruz ama yöntem yanlış. Sosyal belediyecilikte sen yoksul vatandaşını teşhir edemezsin. Bu 1 TL’lik ekmeği verirken insanların gözüne sokamazsın. Bir kart oluştur, ihtiyaç sahiplerini tespit et ve onlara kartı ver. Parkın önünde ekmek almak için kuyruk oluyor. İnsanlar fakirlikleri ile teşhir ediliyorlar. Sosyal belediyeciliğin işi, kentteki yoksulluğu bitirmek için proje üretmektir.” dedi.

Kestel’in tarım arazileri çok geniş olan bir ilçe olduğunu vurgulayan Başkan Doğan değerlendirmelerine şöyle devam etti:

“Kestel’in 35 Mahallesi var. 30 tane kırsal mahallesi var. Kırsal mahallelerin çoğunluğunda tarım ve hayvancılık var. Bakın pandemide bir gerçeği hep beraber yaşadık. Tarım olmadan, hayatımızı idame ettirme şansımız yok. Tarımda kendi kendine yeten dünyada 7 ülkeden biriydik. Geldiğimiz noktada mercimeği ithal ediyoruz, saman ithal ediyoruz. Çiftçimizi teşviklerle, vermemekle, elindeki ürüne pazar bulmamakla terbiye ediyoruz. Yerel seçimler yaklaşıyor. Buradan Kestelli hemşerilerime şunu söylemek istiyorum: Biz bunları hak etmiyoruz. Kirli havayı, suyu bu kadar pahalı içmeyi, kaynaklarımızın peşkeş çekilmesini hak etmiyoruz. Geçmişini bilmeyen, geleceğini yönetemez. Bilime ve akla dayalı, ortak akılla, akademik odalarla kentimizi doğru planlayıp, doğru yöneteceğiz. Kestel’de yoksulluk olmayacak. 6 ay sonra bir sandık gelecek, Kestel değişecek. Kestel, Cumhuriyet Halk Partili belediyecilikle buluşacak. Bu bize bir şanstır, burada yaşatmak için hep beraber bunu oluşturmak istiyoruz.”