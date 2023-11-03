Son Dakika

CHP Kestel İlçe Başkanı Hatice Doğan: Kestel'de rantı betonda görüyorlar!

SİYASET 03.11.2023, 15:49
CHP Kestel İlçe Başkanı Hatice Doğan: Kestel'de rantı betonda görüyorlar!

Kestel’in sorunları ve mevcut belediyenin icraatları hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP Kestel İlçe Başkanı Hatice Doğan, Doğu'nun incisi olan Kestel'in, Türkiye'nin cazibe merkezi olabileceğine dikkati çekti. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'ın sadece AK Partililere hizmet ettiğini savunan Doğan, "AKP iktidarında betona bir sevgi var. Kestel'de de rantı betonda görüyorlar" dedi.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Mehmet Can USLU - Herkes DUYSUN
BURSA (İGFA) -  Bursa'nın Kestel ilçesini "Doğu'nun incisi" olarak tanımlayan CHP Kestel İlçe Başkanı Hatice Doğan, ilçeninen büyük sorunlarını ve belediye hizmetlerini Herkes Duysun'a değerlendirdi.

“KESTEL, DÜNYAYA SU SATIYORKEN ÇOK HOYRATÇA YÖNETİLDİ VE KAYNAKLAR YOK EDİLDİ”

Kestel'in Türkiye’nin cazibe merkezi olabileceğine dikkat çeken Kestel CHP İlçe Başkanı Hatice Doğan, “Kestel, kentin doğusunda bulunan ve Uludağ’ın eteklerinde çok zengin kaynakları olan bir ilçedir. Dünyanın her yerine su satan bir kent. Yaklaşık 21 yıldır Kestel, çok hoyratça yönetildi. Kaynaklar birer birer yok edilmeye başlandı. Kestel doğunun incisi olan bir ilçedir. Burası iyi bir planlama ve iyi bir yönetimle, Türkiye’nin cazibe merkezi olabilecek kadar değerli  bir ilçedir. Kırsal mahallelerimizde sulama sorunlarımız var. 1938’de Atatürk’ün Türkiye’ye yaptırdığı bir Gölbaşı barajımız var. Şu an atıl durumdadır. Bu baraj öyle bir baraj ki içme suyunu bile karşılayabilecek bir barajdır. Gerek belediye, gerek hükümet, kaynakları doğru yönetemedi. Barajın tadilata ihtiyacı var. Biz bunu defalarca gerek mecliste gerek basın açıklamaları ile dile getirdik. Dünyanın sorunu artık su oldu. Biz önlemi önceden almak istedik fakat baraj orada öylece atıl duruyor. Temizlenmesi gerekiyor.” diye konuştu.

KESTEL, YAZ AYLARINDA CAMI, ÇERÇEVEYİ AÇAMIYOR

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’ın sadece AK Partililere hizmet ettiğini öne süren Doğan, “Kestel’in ilk sorunu su, ikincisi havadır. 4 sanayi bölgemiz ve bir çimento fabrikamız var. Yazın camı, çerçeveyi kapatarak geçirdik. Çok ağır bir koku yaşadık. Kestel’in en alt mahallesi de  en üst mahallesi de nefes alamayacak hale geldi. Normalde kentin belediye başkanı olur ve seçilene kadar bir partiden aday olursunuz, seçildikten sonra o kentin belediye başkanı olursunuz fakat biz Kestel’de onu görmüyoruz. Tamamen AK Partili bir Belediye Başkanı zihniyeti ile o vergileri halktan almıyormuş gibi AK Partililere hizmet ediliyor. Betona bir sevgi var, rantı betonda görüyorlar. Biz buna da tepki koyduk. Bir beklenti süreci yaşanıyor. Kestel’in yolları rezil durumda, yamalı bohça gibi… Her mahallede tekrar asfaltlama ihtiyacı var. Belediyenin artı diyeceğimiz projelerini değerlendirmek istiyoruz. ‘CHP, her şeye hayır diyor’ diyorlar ama öyle değil, yöntem yanlış. Örneğin ekmek satıyorlar, takdir ediyoruz ama yöntem yanlış. Sosyal belediyecilikte sen yoksul vatandaşını teşhir edemezsin. Bu 1 TL’lik ekmeği verirken insanların gözüne sokamazsın. Bir kart oluştur, ihtiyaç sahiplerini tespit et ve onlara kartı ver. Parkın önünde ekmek almak için kuyruk oluyor. İnsanlar fakirlikleri ile teşhir ediliyorlar. Sosyal belediyeciliğin işi, kentteki yoksulluğu bitirmek için proje üretmektir.” dedi.

Kestel’in tarım arazileri çok geniş olan bir ilçe olduğunu vurgulayan Başkan Doğan değerlendirmelerine şöyle devam etti:

“Kestel’in 35 Mahallesi var. 30 tane kırsal mahallesi var. Kırsal mahallelerin çoğunluğunda tarım ve hayvancılık var. Bakın pandemide bir gerçeği hep beraber yaşadık. Tarım olmadan, hayatımızı idame ettirme şansımız yok. Tarımda kendi kendine yeten dünyada 7 ülkeden biriydik. Geldiğimiz noktada mercimeği ithal ediyoruz, saman ithal ediyoruz. Çiftçimizi teşviklerle, vermemekle, elindeki ürüne pazar bulmamakla terbiye ediyoruz. Yerel seçimler yaklaşıyor. Buradan Kestelli hemşerilerime şunu söylemek istiyorum: Biz bunları hak etmiyoruz. Kirli havayı, suyu bu kadar pahalı içmeyi, kaynaklarımızın peşkeş çekilmesini hak etmiyoruz. Geçmişini bilmeyen, geleceğini yönetemez. Bilime ve akla dayalı, ortak akılla, akademik odalarla kentimizi doğru planlayıp, doğru yöneteceğiz. Kestel’de yoksulluk olmayacak. 6 ay sonra bir sandık gelecek, Kestel değişecek. Kestel, Cumhuriyet Halk Partili belediyecilikle buluşacak. Bu bize bir şanstır, burada yaşatmak için hep beraber bunu oluşturmak istiyoruz.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 30
2. Galatasaray 11 29
3. A.Demirspor 10 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Kasımpasa 11 19
6. Trabzonspor 10 16
7. Kayserispor 10 16
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Ankaragücü 10 12
12. Antalyaspor 10 12
13. Karagümrük 10 10
14. Alanyaspor 10 10
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 10 9
17. Başakşehir 10 8
18. Pendikspor 10 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 9 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Bandırmaspor 10 19
5. Gençlerbirliği 10 18
6. Bodrumspor 10 17
7. Sakaryaspor 11 16
8. Manisa FK 10 14
9. Ahlatçı Çorum FK 10 14
10. Keçiörengücü 10 14
11. Erzurumspor 10 13
12. Adanaspor 10 12
13. Boluspor 10 12
14. Şanlıurfaspor 11 11
15. Ümraniye 10 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 10 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 10 24
4. Liverpool 10 23
5. Aston Villa 10 22
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 10 17
8. M. United 10 15
9. West Ham United 10 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 10 12
15. Everton 10 10
16. Nottingham Forest 10 10
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 10 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Atletico Madrid 10 25
4. Barcelona 11 24
5. Real Sociedad 11 19
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Rayo Vallecano 11 17
8. Real Betis 11 17
9. Valencia 11 15
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 11 13
12. Villarreal 11 12
13. Getafe 11 12
14. Sevilla 10 10
15. Cadiz 11 10
16. Mallorca 11 9
17. Deportivo Alaves 11 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 11 6
20. Almeria 11 3