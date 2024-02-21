CHP Keşan listesini açıkladı
31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesi CHP Keşan listelerini İlçe Seçim Kurulu’na teslim etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi, belediye başkanları, belediye meclisleri ve il genel meclisi listelerinin İlçe Seçim Kurulu’na verilmesi süresi dün sona erdi.
Keşan, Beğendik ve Yenimuhacir listeleri CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, yönetim kurulu üyeleri, Keşan Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Mehmet Özcan, Beğendik Belediye Başkanı ve aday Muhammet Örnek ve Yenimuhacir Belediye Başkan adayı Tamer Kıral'ın katılımıyla Keşan İlçe Seçim Kuruluna teslim edildi.
Listelerle ilgili olarak CHP Keşan İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre CHP’nin listeleri şöyle;
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ
Kontenjan:
1-Rasim Ergene
2-Mehmet Meriç
3-Şakir Bilgin Atlı
BELEDİYE MECLİSİ ASİL ÜYELER
1-Hüseyin Yavaş
2-Figen Kanar Kayseri
3-Aydın Meriç
4-Irmak Aktan
5-Mertcan Özkaya
6-Çiğdem Çeliktuğ Öztürk
7-Cahit Kemer
8-Mehmet Tabarlı
9-Mustafa Naci Öztürk
10-Bayram Şeker
11-İsmail Büyükvarlık
12-Onur Uluca
13-Mustafa Ak
14-Coşkun Düdük
15-Kubilay Öztürk
16-Nurettin Özmen
17-Can Boz
18-Ece Gülay
19-Sevil Duyan
20-Nihal Yücetürk
21-Ayşe Berber
22-Ayşe Özcan
İL GENEL MECLİS ÜYESİ LİSTESİ
1-Sezgin Gündoğdu
2-Vedat Koyuncu
3-Aladdin Öztürk
4-Mehmet Güneş Yılmaz
5-Olgu Karataşoğlu
BAŞVURU LİSTESİNİN DIŞINDA 8 KİŞİ DIŞARIDAN ATANDI
CHP’de belediye meclis üyeliği için 43 başvuru olmasına rağmen, bu listenin dışında olan 8 kişinin dışarıdan listeye alınması da dikkatleri çekti.
BEYENDİK BELEDİYE MECLİS ÜYESİ LİSTESİ
Kontenjan: Sedat Bilici
ASİL ÜYELER
1-Cemal Uyanık
2-Gürkan Yılmaz
3-Turgay Malcı
4-Hilmi Kanar
5-Ali Kulu
6-Nedim Uçak
7-Doğan Badem
8-Şehmuz Korkmaz
YENİMIHACİR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ LİSTESİ
Kontenjan: Ali Osman EREN
ASİL ÜYELER
1-Serdar Kale
2-Erdinç Çetinçaş
3-Hakan Yaşarbaş
4-Nagihan Tiryakioğlu
5-Latif Cinay
6-Serap Yılmaz
7-Nasuh Engin
8-Pınar Güripek
YEDEK ÜYELER
1-Kemal Dolaştır
2-Muzaffer Günday
3-Sercan Çetin
4-Hasan Kahya
5-Esen Şahinbaş
6-Mehmet Kozlu
7-Rüstem Güner
8-Hüseyin Tekin
9-Selami Bayar
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|69
|2. Fenerbahçe
|26
|67
|3. Trabzonspor
|26
|43
|4. Beşiktaş
|26
|43
|5. Kasımpasa
|26
|39
|6. Rizespor
|26
|36
|7. Antalyaspor
|26
|35
|8. Sivasspor
|26
|34
|9. Başakşehir
|26
|33
|10. A.Demirspor
|26
|32
|11. Kayserispor
|26
|32
|12. Samsunspor
|26
|30
|13. Ankaragücü
|26
|29
|14. Hatayspor
|26
|29
|15. Alanyaspor
|26
|29
|16. Karagümrük
|26
|28
|17. Gaziantep FK
|26
|28
|18. Pendikspor
|26
|26
|19. Konyaspor
|26
|25
|20. İstanbulspor
|26
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|23
|55
|2. Göztepe
|23
|46
|3. Kocaelispor
|23
|43
|4. Bodrumspor
|23
|42
|5. Sakaryaspor
|23
|40
|6. Boluspor
|23
|36
|7. Bandırmaspor
|23
|36
|8. Ahlatçı Çorum FK
|23
|35
|9. Gençlerbirliği
|23
|33
|10. Erzurumspor
|23
|30
|11. Keçiörengücü
|23
|29
|12. Manisa FK
|23
|27
|13. Ümraniye
|23
|27
|14. Adanaspor
|23
|23
|15. Şanlıurfaspor
|23
|22
|16. Tuzlaspor
|23
|22
|17. Altay
|23
|12
|18. Giresunspor
|23
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|25
|57
|2. M.City
|25
|56
|3. Arsenal
|25
|55
|4. Aston Villa
|25
|49
|5. Tottenham
|25
|47
|6. M. United
|25
|44
|7. Brighton
|25
|38
|8. Newcastle
|25
|37
|9. West Ham United
|25
|36
|10. Chelsea
|25
|35
|11. Wolves
|25
|35
|12. Fulham
|25
|29
|13. Bournemouth
|24
|28
|14. Brentford
|25
|25
|15. Crystal Palace
|25
|25
|16. Nottingham Forest
|25
|24
|17. Everton
|25
|20
|18. Luton Town
|24
|20
|19. Burnley
|25
|13
|20. Sheffield United
|25
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|62
|2. Girona
|25
|56
|3. Barcelona
|25
|54
|4. Atletico Madrid
|25
|51
|5. Athletic Bilbao
|25
|49
|6. Real Sociedad
|25
|40
|7. Real Betis
|25
|39
|8. Valencia
|25
|36
|9. Las Palmas
|25
|35
|10. Getafe
|25
|34
|11. Osasuna
|25
|32
|12. Deportivo Alaves
|25
|28
|13. Villarreal
|25
|26
|14. Rayo Vallecano
|25
|25
|15. Sevilla
|25
|24
|16. Mallorca
|25
|23
|17. Celta Vigo
|25
|20
|18. Cadiz
|25
|17
|19. Granada
|25
|14
|20. Almeria
|25
|8