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CHP Keşan'ın danışma kurulu toplantısı yarın
CHP Keşan İlçe Başkanlığının danışma kurulu toplantısı 23 Mayıs’ta gerçekleştirilecek
SİYASET 22.05.2024, 15:15
CHP Keşan İlçe Başkanlığının danışma kurulu toplantısı 23 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanlığının Danışma Kurulu Toplantısı 23 Mayıs 2024 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplantı Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonunda saat 20.30’da başlayacak.
CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, CHP Keşan İlçe Başkanlığının düzenlediği 23 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek Danışma Kurulu Toplantısına tüm üyeleri davet etti.
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