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CHP Keşan: Değişim talebine mükemmel cevap verildi

SİYASET 07.11.2023, 09:36
CHP Keşan: Değişim talebine mükemmel cevap verildi

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Ankara Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yüzüncü Yıl Bildirgesi’ni hazırlayan komisyonda Edirne’yi temsil etmenin gururu ve mutluluğunu yaşadığını belirten CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Genel Başkan Özgür Özel’in önderliğinde, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye'yi kuruluş ayarlarına döndürecek kadrolarla geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerini söyledi.

 
Hafta sonu Ankara'da gerçekleşen 38. Olağan Kurultay'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Çakır, demokrasi şölenine şahit olduklarını belirterek, “Partimiz, halkımızın değişim talebine mükemmel bir cevap verdi” yorumunda bulundu.

CHP’ye yakışan bir kurultay yaşandığını ifade eden Başkan Çakır, "Cumhuriyet Halk Partisine yakıştığı gibi, başka partilerde görülmesi mümkün olmayan bir demokrasi şölenine şahit olduk. Ben de Edirne’yi temsil eden kurultay delegelerinden biriydim. Ayrıca kurultayımızda delegelerimizin oylarına sunulan ve oy birliği ile kabul edilen Sonuç Bildirgesi ‘Yüzüncü Yıl Bildirgesi’ni hazırlayan komisyonda Edirne’yi temsil eden kurultay delegesiydim. Bunun için de ayrıca gururluyum ve çok mutluyum" dedi.

“HALKIMIZIN DEĞİŞİM TALEBİNE MÜKEMMEL BİR CEVAP VERDİ”

Mayıs seçimlerinden sonra bir değişim talebinin olduğunu söyleyen Çakır, genel seçim sonrasında Türkiye'de ve CHP'de büyük değişim talebi olduğunu anımsatarak, "Hafta sonu kurultayda bu arzu üst noktaya çıktı. Biz de örgütümüzün ve sokağın sesine kulak verdik, değişim isteğine kayıtsız kalmadık. Hem cumartesi hem de pazar günü genel başkanlık ve parti meclisi seçimlerinde oy verme işlemi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Sayın Özgür Özel ikinci turda 812 delegenin oyunu alarak partimizin yeni genel başkanı oldu. Genel başkanımızıseçtikten sonra, ardından yeni parti meclisimizi belirledik. Cumhuriyet Halk Partisi yeni genel başkanı ve yeni parti meclisi üyeleriyle halkımızın değişim talebine mükemmel bir cevap verdi" diye konuştu.

Çakır, partinin bayrağını Keşan başta olmak üzere yurdun her bir köşesine dikeceklerini öne sürdüğü değerlendirmesinde "Genel Başkanımız Özgür Özel’in önderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında ülkemizi kuruluş ayarlarına döndürecek kadrolarla geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Bugüne kadar partimize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum; göreve yeni seçilen genel başkanımız Sayın Özgür Özel’i ve parti meclisi üyelerimizi tebrik ediyorum, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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