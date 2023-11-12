CHP Keşan'dan 'Can Atalay' çağrısı

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay için Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği kararla ilgili açıklamalarda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararını tanımayarak bir hukuk garabetine imza attığını öne sürdü. Başkan Çakır, “Yargıtay eliyle yapılan açık bir hukuksuzluk örneğidir. Anayasal suçtur. Bu karar Anayasal düzene açık bir meydan okumadır. Derhal bu yanlıştan dönülmelidir! Bizler hukukun üstünlüğüne inanalar olarak hukuksuzluğa geçit vermeyeceğiz!” dedi.

“KARAR HUKUK TARİHİMİZE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇMİŞTİR”

Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali kararı verildiğini hatırlatan CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi kararına, dolayısıyla anayasaya ve hepimizin ortak toplum sözleşmesine kafa tuttuğunu iddia etti.

Verilen kararın Atalay hakkında olmadığını Türkiye’nin bir hukuk devleti olup olmadığı hakkında verildiğini söyleyen Başkan Çakır, “Hukuk devleti tam anlamıyla alt üst edilmiş durumdadır. Devlet, ne olursa olsun her şeyden önce adaletli olmak demektir. Yargıtay'ın bugünkü utanç verici kararı adalet mekanizmasının iflas ettiğini ilan etmektir. Bu karar hukuk tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Bu karar Can Atalay hakkında değil, Türkiye’nin bir hukuk devleti olup olmadığı hakkında verilmiştir. Ve Yargıtay maalesef Türkiye’nin artık bir hukuk devleti olmadığını ilan etmiştir. Bir yüksek mahkeme o ülkenin bir diğer yüksek mahkemesi hakkında suç duyurusunda bulunuyorsa o ülkede artık hukuk düzeninden bahsetmek de mümkün değildir" diye konuştu.

“HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE İNANANLAR OLARAK HUKUKSUZLUĞA GEÇİT VERMEYECEĞİZ!”

Verilen hak ihlali kararı tanımayarak hukuk garabetine imza atıldığını kaydeden Çakır, “Yargıtay 3. Ceza Dairesi Milletvekili Can Atalay hakkında verilen hak ihlali kararını tanımayarak bir hukuk garabetine imza atmıştır. Bununla da yetinmemiş, kararı alan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunmuştur. Gruplaşan, taraflaşan yargı adalet dağıtmıyor demektir. Yargı mensuplarının tek tarafı vardır, o da adalettir ancak görünen yargının adalet değil adaletsizlik dağıttığıdır. Ortada bir milletvekilini hürriyetinden yoksun bırakma suçu varken tüm bunların üzerine bir de yargı üyelerindeki çatışmanın alenen ortaya çıktığı ve yargıda belli başlı siyasi odaklara bağlılık gözler önüne serilmiştir. Yargıtay eliyle yapılan açık bir hukuksuzluk örneğidir. Anayasal suçtur. Bu karar Anayasal düzene açık bir meydan okumadır. Derhal bu yanlıştan dönülmelidir! Bizler hukukun üstünlüğüne inananlar olarak hukuksuzluğa geçit vermeyeceğiz!" dedi.

“BU YARGIÇLAR KİMDEN CESARET ALIYORLAR?”

Açıklamasında AK Partililere de seslenen İlçe Başkanı Çakır, şu sorulara yanıt aradı:

“Ey AKP’LİLER! Siz değil miydiniz “Türkiye'yi insan haklarında, demokraside ileriye taşıyacağız” diyenler? Siz değil miydiniz “Türkiye Yüzyılını yaşatacağız” diyenler? Siz değil miydiniz “3 Y ile mücadele edeceğiz” diyenler? Peki, siz niye bu karara karşı dünden beri bir ses çıkarmıyorsunuz? Bir de önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı, dün AKP’li Cumhurbaşkanı çıkıp bu kararı olumlu bulduğunu, desteklediğini söylüyor. Ne olacak şimdi? Bu kararda Meclis’e rota çizilmeye çalışılıyor, ayar verilmeye çalışılıyor. Millî egemenliğin yegâne adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi değil mi? Bu hâkimlerin asli görevi milletin iradesiyle bu Meclis’ten çıkan kanunları uygulamak değil mi? Bu Anayasa'ya uymak değil mi? Peki, bu yargıçlar kimden cesaret alıyorlar da ülkemizin hukuk geçmişine böyle kara lekeler düşürüyorlar?”

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, "Milletimize çok büyük bir görev düşüyor" diyerek, "Millet olarak demokrasinin ve adaletin tarafı olmak zorundayız. Açık çağrıda bulunuyorum: Can Atalay'ı bir an önce serbest bırakın, ülkemize ve hukuka kara leke sürmeyin!” dedi.