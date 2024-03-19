CHP Keşan'da seçim geleneğini bozmadı

CHP, seçim mitinglerine her zaman olduğu gibi Büyük Cami Mahallesi’nden başlarken, mitingde binlerce vatandaşa seslenen Mehmet Özcan, “Hiçbir zaman ‘deniz getireceğim’ gibi saçma sapan projeler ile karşınıza çıkmadım. Yapılacak, olabilir projeler ile karşınıza çıktım.” diyerek, yaptıkları ve yapacakları projeleri vatandaşlar ile paylaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP’nin 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri dolayısıyla her seçim öncesinde olduğu gibi mahalle mitinglerine Büyük Cami Mahallesi’nden başladı.

CHP’nin Keşan Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Mehmet Özcan’ın seçim çalışmalarını yürüttüğü Dr. Tayyip Akalın Caddesi’ndeki Seçim Bürosu’nun önünde toplanan kalabalığın oluşturduğu kortej, Büyük Cami Mahallesi’ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe; CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, CHP’nin Keşan Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Mehmet Özcan ile CHP’den Keşan Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan Mustafa Bezbaş, Şenol Yalı, Feridun Tümer, ve Ender Mağden, CHP Keşan Kadın Kolları Başkanı Emine Gegeoğlu, CHP Keşan Gençlik Kolları Başkanı Halil Uvacıklı, İl Genel Meclisi üyesi adayları, Belediye Meclisi üyesi adayları, geçmiş dönem ilçe başkanlarının yanı sıra, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

ÇAKIR: “HALKÇI BAŞKAN TABİRİ EN ÇOK O’NA YAKIŞTI”

Vatandaşların, evlerinin balkonlarından destek verdiği kortej, Büyük Cami Mahallesi’ndeki Barış Parkı’nda mahalle sakinleri ile mahalle muhtarı ve muhtar adayları tarafından çiçekler ile karşılandı. Anıl Çakır ve Mehmet Özcan, burada toplanan binlerce vatandaşı selamladı.

Mitingde konuşan Çakır, 2019 yılından beri büyük hasretin sonuna geldiklerini dile getirerek, "31 Mart’ta efsane başkanımızı, Mehmet Özcan’ı yeniden belediye başkanı yapacağız. 31 Mart’ta sadece bir yere seçim yaşamayacağız. Belediye başkanımızı, belediye meclisimizi, il genel meclisimizi belirleyeceğiz ama 3 Kasım 2002 yılından beri ülkeyi yönettiğini iddia edenlere bir cevap vereceğiz. Bizi her geçen gün yoksulluğa, sefalete mahkum edenlere bir cevap vereceğiz.İnsanların en mazlum, en mahrem halinde şov yapanların değil, hayatını, insanları yaşatmaya adayan adam gibi adam ile yola çıkıyoruz. Keşan’ı 3 dönem yönettiği süre boyunca makam odasının kapıları daima açıktı. Halkçı başkan tabiri en çok O’na yakıştı. 31 Mart’ta sizlerden alacağı yetki ile yarım kalan şarkıyı söylemeye sizlerle birlikte devam edecek. Buna yürekten inanıyorum. Mehmet Özcan ile birlikte 5 İl Genel Meclisi adayımız var. Onlar da canla başla mücadele edecek. Başkanımızın yanında 25 tane pırıl pırıl belediye meclisi adaylarımız var. İşinin ehli, alanlarında uzman olan toplumsa saygı gören meclis üyelerimiz var. 8 tane kadın adayımız var. Zafer kadınlarımızın olacak. 31 Mart’ta Cumhuriyet ile derdi olanlara cevap vereceğiz. Kendi gençlerimize sunmadıkları imkanları Suriyelilere, Afganistanlılara sunuyorlar. Bizi biz yapan Cumhuriyet’in kazanımlarına oy verin. Çocuklarımızın yarınları için, kadınlarımız için oy verin" diye konuştu.

Daha sonra sahneye çıkarak halkı selamlayan Op. Dr. Mehmet Özcan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncuyıldönümü ve Şehitleri Anma Günü olduğunu hatırlatarak, “Ülkemizin geleceği ve verdiği şehitler açısından çok ciddi olan bu savaşta şehit düşenlerin ruhları şad olsun.” diyerek, şunları söyledi; “3 akşamdır Keşan’da bir şeyler oluyor. Giderek büyüyen kalabalık, bu akşam son seçim gecesindeki yürüyüş gibi kalabalık. 5 yıl içerisinde yapılanlar var ama yapılanların ne kadar ortada olduğunu siz daha iyi yaşıyorsunuz.”

“NE KADAR HASAR YAPTIKLARINI, KAÇ PARALIK TAHRİBAT YARATTIKLARINI GÖRECEĞİZ”

Sözlerinin devamında, geçen 3 dönemde yaptıkları eserler hakkında bilgi veren Özcan, “2005 yılının başında Keşan’ın hiçbir altyapısı yokken kanalizasyona başladım. Hem de 2 buçuk, 3 yıl içerisinde, 375 km kanalizasyon yaptım. Ancak bunlar ‘Keşan’ın altyapısı yokmuş’ diye iftira ediyor. Yüzünüze gözünüze dursun. İnsan beyefendi olur, ‘Allah razı olsun siz yapmışsınız biz de daha iyisini yaparız’ der, Sezar’ın hakkını Sezar’a verir ama yok. 2004 yılında geldiğimizde Keşan’ın pis sularının gideceği yer yoktu ilk önce onları yaptık. Kolera ve sarılık hastalığı vardı. Bu insan dışkısının ağız yoluyla bulaşmasıyla oluyor. Biz bunları önledik. Yetmez dedik ve bu pis suların arıtılması gerekiyor dedik. Cevizlik Deresi hattında, birçoğunuzun göremediği yerde devasa bir arıtma tesisi yaptık. ‘Onu bakanlık yaptı’ diyor ama o tesisi ben yaptırdım. DSİ’ye 12 yerleşim yerine bu tür tesisi yapmaları için yetki vermişlerdi. En hazır belediye biz olduğumuz için bu yatırım Keşan’da yapıldı. 8 ay sonra bir vatandaşımız derede balık gördüğünü söyledi. Ancak şimdi derede büyük sazan balıklarının öldüklerini gördüm. Bunlar bu tesislerin kıymetini bilmezler. Gelince ne kadar hasar yaptıklarını, kaç paralık tahribat yarattıklarını göreceğiz.” diye konuştu.

Döneminde, Keşan Belediyesi eliyle asfalt plenti yaptırdıklarını vurgulayan Mehmet Özcan, “Bunlar iş başına gelene kadar kendi asfaltımızı ürettik. Ancak bunlar başa geldiklerinde bu tesisi kapattılar. Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde asfaltlar o zaman yaptığımız gibi duruyor. Bir çivi dahi çakılmamış. Hiç ayırmadan, 700 bin metrekare parke taş yaptık. Erikli ve Yayla sahillerine de yaptık. Kış aylarında çok kirli havalar oluyordu. Kahve kahve gezdik durumu anlattık ve 2017 yılında Keşan’da doğal gaz yanmaya başladı. Şuanda hava kirliliği eski günlerin yüzde 5’i kadar. Güle güle kullanın. Paşayiğit Mahallesi’nde Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’ni inşa ederek, Keşan’ın 60 yıldır kullandığı, her yaz yanan, kokanvahşi depolama sahasını o günün parası ile 6 buçuk milyon TL’lik proje ile rehabilite ettik. Şuanda üzerinde ağaçlar var. TOKİ’siz 998 tane konut yaptık. Yine orada 23 dönüm bir yerde, 3 dönüm bir yerde, bir de 12 dönümlük alanda yine toplu konut projelerimiz var.” şeklinde konuştu.

“YİNE BEN KAPATACAĞIM”

AK Parti’nin Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi’nde kış mevsiminde esnaflara çay dağıttığı görüntüleri hatırlatan Özcan, “Orasını yine ben kapatacağım. Birkaç akşam sonra burada yalanlar atacak. Pazaryerini üzerinin kapatılması projesi birçok defa meclise geldi. Gerçeğini açıklıyorum; her seferinde 23 dönümlük, emsal-1 değerli arsa, bir de benim belediyeye kazandırdığım eski Migros’un arkasındaki 10 bin 200 metrekarelik arsanın satışı ile birlikte bu öneri geldi. Ben bu arsaları sattırmayan arkadaşlarımı gözlerinden öpüyorum. Bunları satmadan yapsaydı o proje geçecek miydi görecektik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı rahmetli Kadir Topbaş’ın elinden Altın Karınca ödülü aldığımız projeye ‘Ucube’ demeye başladılar. Kendi yaptıkları ucubeyi daha teslim alamadılar. Ödüllü projemizin tuvaletleri talan edilmiş. İnsanlar Cumartesi günleri gidecek tuvalet bulamıyor. Otopark ve belediye binası hariç, Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi’nde bir kalemde 298 adet dükkan çıkarttım. Esnafımız girsin diye küçük küçük dükkanlar yaptık. Bu kafadakiler yapsaydı büyük büyük markaları sokarlardı buralara. O zaman bizim esnafımız ne yapacaklardı? Trakya’daki belediyelerin birçoğunda olmayan bir otoparkımız var.” dedi.

Bölgenin ticareti artması için festivaller, sanat etkinlikleri düzenlediklerinin altını çizen Mehmet Özcan, “Milli günlerde bir sürü yarışma düzenledik. Okullarımıza yardımlarımız oldu. Kocaman bir kitapçık bastırmış. Ben bunları proje diye yazmam bile. Burada size; etrafında çiçekler olan, su akan bir park bırakmıştım. Şimdi nerede? Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’ndeki havuzun dibi su tutmayan kovaya benzemiş. İçerisindeki mekanik aksamın hepsi çürümüş. İçerisinde kurbağa bile yok. Bunlar sistematik bir şekilde; kedilerinden bir önceki belediye başkanından kalan eserleri tahrip ediyorlar. Bakanlık imzalı Toptancı Hali’nde duvar boyaları dökülmüş, kahvesi kapatılmış, yağmur misafirhaneye akmış. İnsan biraz acır. Bunlar sizi paralarınız ile yapıldı ve kendi kendini ödedi. Yayla Sahili’ne sıfırdan içme suyu ve kanalizasyon getirdik. Pis su arıtma tesisi yaptık. Deniz içerisinde 700 metre mesafeye kadar giden bir sistem. 4 yıldır arıtmadan denize su veriyorlar. Hastanede görev yaptığım sırada, bu buralarda denize giren enfeksiyon kaparak hastaneye geldi. Oradaki bekçiyi buraya almışlar, bakım yapan firmayı da kovmuşlar, kapıya kilidi vurmuşlar, sonra ‘Elektrik parasını düşürdük’ diyorlar. Ancak insanların değeri parayla ölçülmez. Oto galericileri sitesi yaptık. Türkiye’de nadir olan bir yatırım. O işi yapan esnaflar ile en az 40 toplantı yaptım. Ne istediklerini sorduk ve yaptık.” dedi.

ÇEVRE YOLU…

Halka seslenişte yeni dönemdeki vaadlerini anlatan Özcan, şunları söyledi; “Keşan’ın en büyük problemi trafik. Keşan’a köklü bir çözüm yapmazsanız burada istediğiniz kadar uğraşın sonuç alamazsınız. Keşan’a 3 giriş var ve hepsi şehir merkezine çıkıyor. Peki İstanbul’a gidecek biri neden şehir içerisinden geçsin. 2018 yılında imar planlarını değiştirirken, Devlet Hastanesi’ne giderken Ferhat Ağa Köprüsü’nden başlayıp, toplu konut alanından Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’ne kadar giden 25 metrelik çevreyolunu imar planına işledik.”