CHP Keşan'da İl Genel Meclisi için ön seçim 30 Aralık'ta
Edirne'nin Keşan ilçesinde CHP, İl Genel Meclis Üyeliği için ön seçim tarihini 30 Aralık olarak belirledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Parti Meclisi’nin aldığı karar gereği Keşan’da İl Genel Meclisi üyesi aday adaylığı için alınan önseçim tarihi belli oldu.
CHP Keşan İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre İl Genel Meclis Üyeliği önseçimi de Belediye Başkan Aday Adaylarının yapacağı önseçimle aynı tarihte 30 Aralık Cumartesi günü gerçekleşrtirilecek.
Keşanspor Düğün Salonu’nda saat 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek önseçimde Belediye Başkanlığı için Ender Mağden, Ferudun Tümer, Mehmet Özcan, Mustafa Bezbaş, Orhan Çakır ve Şenol Yalı sandıkta adaylık için yarışacak.
İl Genel Meclis üyeliği için de şu isimler yarışacak
1- Nedim işlek
2- Emre Şevik
3-Mehmet Ali Yetim
4-Alaattin Öztürk
5-Olgu Karataşoğlu
6- Selahattin Gündüz
7- Halil Büyükyatıkçı
8- Cemal Özdemir
9- Erol Meyva
10- Sezgin Gündoğdu
11- Vedat koyuncu
12- Ömür Çakıcı
13- Sertan Özmen
14- Eyüp Kavazlar
15- Mehmet Güneş Yılmaz
16- Erdinç Can
17- Hüseyin İnce
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