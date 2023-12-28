CHP Keşan'da bir aday adayı çekildi!

Edirne'nin Keşan ilçesinde 30 Aralık'ta yapılacak ön seçim öncesinde bir başkan adayı çekildi. Seçimler, 5 başkan aday adayı ile gerçekleştirilecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan'da 6 aday adayı ile 30 Aralık'ta yapacağı ön seçim öncesinde şok gelişme yaşandı.

Belediye Başkan aday adaylarından Ferudun Tümer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Şenol Yalı lehine aday adaylığından çekildiğini açıkladı. Tümer, Yalı ile Keşan Belediyesi önünden birlikte çekildiği fotoğrafı da paylaşımına iliştirdi.

Ferudun Tümer paylaşımında; "Kurtuluş savaşını birleşerek kazandık.. Cumhuriyeti hep birlikte kurduk.. Ayrılık bizim özümüzde yok.. Atalarımızdan aldığımız emanete yine onları örnek alarak sahip çıkacağız.. Birleşe birleşe daha da büyüyecek ve güçleneceğiz.. Keşan'ımızın iki evladı Şenol Yalı ve Ferudun Tümer el ele verdi. Ferudun Tümer 'Ben' değil Keşan kazansın dedi ve Şenol Yalı ile birleşerek adaylıktan çekildi.. Biz biriz biz birlikteyiz..." ifadelerini kullandı.