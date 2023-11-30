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CHP Keşan'da aday adaylıkları başvuruları sürüyor
SİYASET 30.11.2023, 12:06
CHP Keşan’da 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi, belediye başkanlığı, ile il genel meclisi ve belediye meclis üyelikleri başvuruları hızla devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’da halen belediye meclis üyesi olan Süleyman Gürsel Paçaman, Çiğdem Çeliktuğ Öztürk, Saim Çağan, Keşan Belediyesi’nden emekli olan Önkal Kılavuz, Cemal Özdemir belediye meclis üyeliği aday adaylığı formlarını CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır’a vererek aday adaylığı işlemlerini tamamladı.
Halen İl Genel Meclis üyesi olan Sezgin Gündoğdu ve Erdinç Can da yeni dönem için İl Genel Meclis Üyesi aday adaylığı başvuru formlarını CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır’a teslim etti.
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