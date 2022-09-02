CHP Kayseri'den 'darp' tepkisi

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, il genelinde yaşanan polise darp olayına tepki gösterdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin AK Parti zihniyetinin kanun ve kural tanımaz bir eylemine daha tanıklık ettiğini söyledi.. Şehre darbe üstüne darbe vuran, şehri her alanda geriye götüren iktidar partisinin, Kayseri'yi kötülemeye ve güzel şehri olumsuzluklarla gündeme getirmeye de devam ettiğini aktarırken, "Tomarza'da AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı olduğu belirtilen bir şahsın, yanındakilerle birlikte "Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun, beni nasıl tanımazsın?" diyerek, karakol basıp, polisin burnunu kırdığını öğrendik. Bu olay AK Parti zihniyetinin gerçek yüzüdür. Devletin kurumlarını işlevsiz hale getiren, kurumları babalarının çiftliği gibi gören anlayışın sonucudur. Sözüm ona kendini güçlü gören, mensup olduğu iktidardan güç alanların, suç işleyenlerin, görev yapan memura, polise, işçiye hakaret ederek, küçümseyerek, aşağılayarak, kendilerince racon kestikleri, AK Partili il başkanlarının askeri törenle karşıladıkları, böylece akıl tutulmasının da bolca yaşandığı bir dönemi yaşıyoruz. Artık yeter. Ülkemiz, milletimiz bu tabloyu hak etmiyor. Ülkemizin artık kaybedecek zamanı yok. AK Parti ile ortaya çıkan kayıpları, kayıp yılları, liyakatsiz uygulamaları telafi edeceğiz. Korku duvarlarını yıkacağız. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Hak, hukuk, adaleti, liyakati devlette esas kılacağız. Sevgi, saygı, hoşgörünün olduğu, kavgaların son bulduğu, ne ezen ne ezilen, insanca ve hakça bir düzen ya gelecek ya gelecek. Türkiye kazanacak, 85 milyon insanımız kazanacak. Umutsuzluk yok. Geliyor gelmekte olan" dedi.