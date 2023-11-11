Son Dakika

CHP Kayseri Ata'sını unutmadı

SİYASET 11.11.2023, 10:45
CHP Kayseri Ata'sını unutmadı

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve CHP’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 85.yıl döneminde çeşitli etkinliklerle anıldı. 'Kurucu Lider Atatürk’ün ilke ve inkılâplarından ödün verilmeden yürüyeceğimizi bir kez daha deklare ederiz' diyen CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, “Atamızın bıraktığı emanetlere ömrümüz yettikçe sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Ulu Önder Atatürk’ün vefatının 85.yılında bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anıldı. Türkiye Cumhuriyetinin ve Cumhuriyet Halk Partisinin kurucusu ve 100 yılda gelmiş en büyük lider ünvanını da alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefat edeli tam 85 yıl oldu ama ona duyulan saygı, sevgi ve minnet hiç eksilmediği gibi son yıllarda yaşanan siyasi gelgitler yüzünden daha da arttı.

Çeşitli anma etkinlikleri ve Ata'yı layığı ile andıklarını aktaran CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin “Partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir gün değil her gün anılan bir şahsiyettir. Yaptığı işler ve kısa sürede Türk milletini olgunlaştıran ve ayağa kaldıran kurucu lider sadece ülkemizde değil tüm dünya devletlerinde örnek olmuştur. Özellikle orta doğu ülkelerinde ‘İdol’ olmuş ve yaptığı devrimler 100 yıldır dillerde dolaşmaktadır.  Bugün siyasi iktidarların yaptığı gel- gitler yüzünden ona olan sevgi ve saygı bir kat daha artmış ve sevgi seli haline gelmiştir. Bugünkü anmalarda çeşitli bahanelerle bu güne gölge düşürenler olsa da ciddiye alınmamış ve yer gök Atatürk sevgisi ile inlemiştir. 10 Kasım 1938 yılında hayata gözlerini yuman Cumhuriyetimizin kurucusu ‘Benim iki eserim vardır birincisi Türkiye Cumhuriyeti ikincisi ise Cumhuriyet Halk Partisidir’ sözleri bizlere her zaman yol haritası olmuştur.  “Bu yolda ilerliyor ve onun bıraktığı hedeflere ulaşabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.  Ülkemizi ve Şehrimizi kendisinden ve yandaşlarından başka kimseyi düşünmeyen bugün ki İktidara gerekli dersi vermek ve ezilen halkı refah seviyesine ulaştırmak için daha fazla çalışmalı. Küskünlükleri ve dargınlıkları bir kenara bırakarak halkımızı daha açık söylemek gerekirse en iyi seviyeye getirmek için uğraş vereceğiz” dedi.

Günün bir anlam ve anlama günü olduğuna değinen CHP Kayseri İl Başkanı Keskin “Bugün özel bir gündür siyasete girmek de doğru değildir ama bu birleştirici günlerde de mesajımızı ve halkımızın yanında olduğumuzu ifade etmekte görevimizdir.  Hep birlikle Atamıza layık olmak için bir yerine beş çalışıp Ulu Önderimizin hedeflediği yeri yakalamak onun bize bıraktığı mirasa saygıdır. Bu vesileyle Ulu önder Gazi Mustafa Kemal’i bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anıyor teşkilatım ve yönetimlerimiz adına bu yoldan şaşmadan yürüyeceğimizi tüm Kayseri halkına duyuruyorum.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 30
3. Trabzonspor 12 22
4. Kayserispor 12 22
5. A.Demirspor 11 21
6. Beşiktaş 11 19
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Sivasspor 12 15
10. Hatayspor 11 14
11. Rizespor 11 14
12. Ankaragücü 12 13
13. Gaziantep FK 12 13
14. Karagümrük 12 12
15. Alanyaspor 12 11
16. Konyaspor 12 10
17. Pendikspor 11 10
18. Başakşehir 11 9
19. Samsunspor 11 8
20. İstanbulspor 11 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 27
2. Kocaelispor 11 23
3. Bandırmaspor 11 22
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 11 20
7. Keçiörengücü 12 18
8. Sakaryaspor 11 16
9. Manisa FK 11 14
10. Ahlatçı Çorum FK 11 14
11. Erzurumspor 11 13
12. Boluspor 11 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 11 5
Takımlar O P
1. Tottenham 12 29
2. M.City 11 27
3. Liverpool 11 24
4. Arsenal 11 24
5. Aston Villa 11 22
6. Newcastle 11 20
7. Brighton 11 18
8. M. United 11 18
9. Brentford 11 16
10. Chelsea 11 15
11. Crystal Palace 11 15
12. West Ham United 11 14
13. Nottingham Forest 11 13
14. Wolves 12 12
15. Fulham 11 12
16. Everton 11 11
17. Luton Town 11 6
18. Bournemouth 11 6
19. Burnley 11 4
20. Sheffield United 11 4
Takımlar O P
1. Girona 13 32
2. Real Madrid 12 29
3. Barcelona 12 27
4. Atletico Madrid 11 25
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Betis 12 20
7. Real Sociedad 12 19
8. Rayo Vallecano 13 19
9. Valencia 12 18
10. Las Palmas 12 17
11. Getafe 12 15
12. Osasuna 12 13
13. Villarreal 12 12
14. Deportivo Alaves 12 12
15. Sevilla 11 11
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 12 6
20. Almeria 12 3