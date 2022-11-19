CHP Isparta, Nazlıaka'yı ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı, geçtiğimiz gün önemli bir konuk ağırladı. Yaşam Hak otobüsü ile Isparta'ya gelen CHP Parti Meclis Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'yı ağırlayan Başkan Halıcı, Nazlıaka'yla bir dizi ziyaretlerde bulundu.ISPARTA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı; mahalle mahalle, ilçe ilçe dolaşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün Isparta'ya gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile birlikte, önce Eğirdir ilçesinde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelen heyet, daha sonra İl Başkanlığına geçerek partililer ile buluştu. Aile Destekleri Sigortasını, Ispartalılara anlatmak için şehre gelen Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'ya, Kadın Kolları MYK üyesi Bahar Önal, Kadın Kolları Isparta İl Başkanı Pembe Görgeç, Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı ve partililer eşlik etti. Aile Destekleri Sigortası Toplantısında, Ispartalı vatandaşlar ile bir araya gelen Nazlıaka, geçtiğimiz günlerde Isparta'da eşi tarafından hayattan koparılan Rabia Yılmaz'ın annesi Ayfer Aydınlı ile duygu dolu anlar yaşadı. Toplantı salonuna gelen Aydınlı, Genel Başkan Nazlıaka'yı salonun girişinde karşıladı.

Salona beraber giriş yapan heyet, Ispartalılar tarafından büyük bir coşku ile karşılandı. Toplantı sonrasında İl Başkanı Yalım Halıcı, Kadın Kolları İl Başkanı Pembe Görgeç, Kadın Kolları MYK üyesi Bahar Önal ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Gönen İlçesine hareket etti. Gönen de partililer ile buluşan heyet Gönen Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti. Heyetin son durağı ise Gönen Belediyesiydi. Belediye başkanı Osman Kesmenden bilgi alan Nazlıaka, Isparta heyetine teşekkür ettikten sonra şehirden ayrıldı. Başkan Halıcı, verimli bir gün geçirdiklerini belirtti.