CHP Isparta'dan yeni eğitim yılı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı, 2022- 2023 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.ISPARTA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı, ”Yeni eğitim öğretim döneminin öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyor, sağlıklı ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum."dedi.

Başkan Halıcı mesajına şöyle devam etti: ”Liseye ve üniversiteye geçiş sistemlerinde yapılan değişiklikler başta olmak üzere 20 yıllık AKP iktidarı döneminde hiçbir öğrenci başladığı sistemle okulunu bitiremedi. Birbiri ardında yapılan değişikliklerle yapboz tahtasına dönen eğitim sisteminde yeni bir değişiklik daha planlanıyor. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi, milli, manevi ve Cumhuriyet değerlerine bağlı, iyi bir yurttaş, iyi birey olarak yetişmeleri için bu eğitim dönemi çok önemli. Hep birlikte gerekli tedbirleri alarak eğitim döneminin sağlıklı ve kesintisiz devam etmesine katkı sağlamalıyız. 2022-2023 eğitim öğretim yılının kesintisiz bir şekilde yüz yüze devam etmesini, tüm öğrencilerimizin ve eğitimcilerimizin heyecanını paylaşıyor, başarılar diliyorum”dedi.