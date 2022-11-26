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CHP-İP arasında Yavuz Ağıralioğlu gerilimi: "Kulağı çekilmeli"

6'lı masadaki İP-CHP geriliminde yeni bir tartışma daha yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı. Altay, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Yavuz Ağıralioğlu'nun son dönemdeki çıkışları nedeniyle kulağını çekmesi gerektiğinin mesajını verdi.

SİYASET 26.11.2022, 20:27
CHP-İP arasında Yavuz Ağıralioğlu gerilimi: "Kulağı çekilmeli"

6'lı masadaki İP-CHP geriliminde yeni bir tartışma daha yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı. Altay, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Yavuz Ağıralioğlu'nun son dönemdeki çıkışları nedeniyle kulağını çekmesi gerektiğinin mesajını verdi.

Engin Altay'a cevap veren Ağıralioğlu da, "Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir. Endişelerimizi ve hassasiyetlerimizi duymayanlar, kulaklarını iyi açmalı ve denileni doğru anlamalı" açıklaması yaptı.

 6'lı masada cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması sürerken İP-CHP arasında yeni bir gerilim yaşandı. İP'li Yavuz Ağıralioğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına açıktan karşı cephe almasına CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'dan yanıt geldi.

"KULAĞI ÇEKİLMELİ"

Altay katıldığı programda İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağını çekmesi gerektiğinin mesajını vererek, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz" dedi.
Engin Altay, "6 siyasi liderin 6'sını da gözümüz gibi korumalıyız. Hem nezakete, hem masaya olan güvenin sarsılması meselesi" ifadelerini de kullandı.


YAVUZ AĞIRALİOĞLU: KULAK ÇEKMEYİ DOĞRU BULMADIĞIMIZ İÇİN İYİ PARTİ'DEYİZ

İP'li Yavuz Ağıralioğlu sosyal medya hesabından Engin Altay'a cevap verdi. Ağıralioğlu şunları söyledi:
"Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir! Tam olarak bu üsluptan endişelenir seçmen. Biz, kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İP'deyiz! Herkes bilir ki biz, cesurlar hareketiyiz. Şahsiyetimiz ve tabiatımız icabı, nezaketle ve kimseyi kırmadan yapmaya gayret ettiğimiz siyaseti de memleket, millet hizmeti görürüz. Endişelerimizi ve hassasiyetlerimizi duymayanlar, kulaklarını iyi açmalı ve denileni doğru anlamalı."

#chp #iyi parti #Yavuz Ağıralioğlu #6 lı masa
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