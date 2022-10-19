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CHP'il Arı: Teklifteki düzenlemeler seçime endeksli

SİYASET 19.10.2022, 15:20
CHP'il Arı: Teklifteki düzenlemeler seçime endeksli

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.ANKARA (İGFA) - CHP'li Arı, kanun teklifindeki düzenlemelerin "seçime endeksli" olduğunu öne süren Arı, teklifin komisyondaki görüşmeleri sırasında "TBMM'nin saygınlığına gölge düşüren" bir olay yaşandığını söyledi.

Kur Korumalı Mevduat Sistemi'nin Hazine ve Merkez Bankasına getirdiği yükü öğrenmek istediklerini belirten Arı, şöyle konuştu:

"Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, bugüne kadar ki maliyeti açıkladı. 88,4 milyar TL'lik bir maliyeti olduğunu ifade etti. Vazgeçilen vergilerin maliyeti ise 18,8 milyar TL olarak da ifade edildi. Merkez Bankası yetkilileri 'Ben bu bilgiyi veremem' dedi. Merkez Bankası devletin bir kurumu. Devletin kurumu olarak TBMM'den, komisyondan, milletvekilinden, kısacası Türk halkından bilgi saklanmaya çalışıldı. Kur Korumalı Mevduat, Türkiye ekonomisi adına bir enkaz yaratmaya devam etmektedir. Kur Korumalı Mevduat Türkiye ekonomisinin temeline konulmuş bir dinamit olmaya devam etmekte."

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