CHP Hatay Payas'tan zeytinyağı üreticisine ses oldu

CHP Payas İlçe Başkanı Erdinç Keskin, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında uygulanan kısıtlama nedeniyle ihracatçının, zeytin ve zeytinyağı üreticisinin sıkıntıya girdiğine işaret ederek, dökme zeytinyağı ihracatının serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.HATAY (İGFA) - Hatay'da CHP Payas İlçe Başkanı Erdinç Kesin, zeytin ve zeytinyağı sektöründeki kısıtlamayı eleştirdi

Başkan Keskin, Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan zeytinin Hatay için de önemli olduğuna dikkat çekerek, Türkiye zeytin üretiminin yaklaşık yüzde 10’unu gerçekleştiren zeytinin Hatay ekonomisi için vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Başkan Keskin, depremin Hatay’da sadece evleri yıkmadığını, kent ekonomisini de yıktığını ifade ederek, "Hayatları da çok ciddi değiştirdi. Zeytin ve zeytinyağı üretimi Hataylı için önemli bir tarımsal ürün” dedi.

ZEYTİNYAĞI İHRACATI SERBEST BIRAKILMALIDIR

Ülke çapında üretilen zeytinyağının iç pazarın ihtiyacını karşıladığını ve stok fazlası verdiğini ifade eden CHP Payas İlçe Başkanı Keskin, "Ticaret Bakanlığı 1 Ağustos 2023 tarihinde dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında uygulanan kısıtlama tedbirini 18 Ekim 2023 tarihinde yaptığı açıklamayla bir sonraki duyuruya kadar uzattı. Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına getirilen sınırlama üreticiye ek maliyetler de getirecektir. Aynı zamanda Türkiye’nin Pazar kaybı yaşamasına da neden olacak. Tarımın, ekonominin bu kadar sıkıntı içinde olduğu bir dönemde getirilen yasağı anlamak mümkün değil. Bu kısıtlama asla Türk üreticine hizmet etmeyecektir. Dökme zeytinyağı ihracatı serbest bırakılmalıdır.” çağrısında bulundu.