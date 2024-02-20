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CHP, Hatay kararını verdi
SİYASET 20.02.2024, 09:17
CHP, Hatay'da yeni dönem için Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda mevcut başkan Lütfü Savaş ile devam kararı aldı.ANKARA (İGFA) - CHP'den yapılan yazılı açıklamada, partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili son değerlendirmelerin yapıldığı ve Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiği belirtildi.
Yazılı açıklamada, "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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