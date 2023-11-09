CHP Genel Başkanı Özel'e Menderes’ten sürpriz ziyaretçi

CHP'nin 38. kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışan Özgür Özel, 812 oy alarak CHP'nin 8. genel başkanı oldu. Seçimin ardından İzmir ve Manisa'yı ziyaret eden Özel, yoğun destek ve coşku ile karşılandı.İZMİR (İGFA) - CHP seçiminden sonra Özgür Özel, ilk olarak İzmir ve Manisa’yı ziyaret etti.

İzmir Adnan Menderes Havalimanında binlerce partili tarafından karşılanan Özel, partililerin arasından geçip programına devam etmek için uzun uğraşlar verdi. Davul zurna ve meşaleler eşliğinde kara yoluyla Manisa’ya geçti.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere tüm CHP ilçe belediye başkanları ve CHP ilçe belediye başkan aday adayları da karşılamada yer aldı. Menderes Belediye Başkan Adayı İsmail Karabel’de Özel’e Havaalanından Manisa’da ki yapacağı toplantıya kadar eşlik etti.

Manisa’daki il başkanlığındaki toplantı sonrası Özgür Özel ile kısa bir sohbet fırsatı yakalayan Menderes Belediye Başkan aday adayı İsmail Karabel, “Sayın Genel Başkanım hem CHP başkanlığı adına tebriklerini sunar hem de Menderes Belediye Başkan adayı olduğumu sizlere belirtmek isterim CHP ilçe ve il örgütleriyle koordineli çalışıp yerel seçimden zaferle çıkmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Özgür Özel’in Karabel’den gelen bu cümle sonrası“ Yerel seçimler için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tebrikleriniz adına teşekkür ederim. Menderes Belediye Başkan aday adaylığınız adına sizlere ve diğer ilçelerdeki tüm arkadaşlara başarılar diliyorum.” dedi.

CHP'nin yeni genel başkanı, yerel seçimler çalışmaları ve tebrikleri kabul etmek adına Manisa’daki ziyaretlerine devam etti.