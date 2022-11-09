CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bursa'ya geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi programa katılmak üzere 11-12 Kasım’da Bursa’da olacak. Kılıçdaroğlu’nun programında 11 Kasım Cuma akşamı Bursa iş dünyasıyla buluşmaya yer verildi. CHP Genel Başkanı 12 Kasım Cumartesi günü de sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekim ayı ortalarında planlanan Bursa ziyaretinin bir yurtdışı programı nedeniyle Kasım ayına kaldığını hatırlatarak, “Genel Başkanımızı Bursa’da ağırlamaktan onur duyuyoruz. Diğer toplantılar gibi, İş dünyasıyla Buluşma programı da bizim için özel önem taşıyor. Yoğun bir hazırlığın ardından Sayın Genel Başkanımız Bursa’da iş insanlarıyla bir araya gelecek” dedi.

İl Başkanı Karaca’nın verdiği bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumartesi günü sabahı TR Düşünce Kulübü ile kahvaltılı toplantının ardından Arabayatağı Pazaryeri bitişiğindeki Hayal Düğün Salonu’nda kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluşacağını bildirdi.

Söz konusu program sonrasında İnegöl’e geçecek olan Kılıçdaroğlu'nun Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya geleceği ve bu toplantının ardından Bursa’dan ayrılacağını kaydedildi.