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CHP Gemlik esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

SİYASET 22.01.2024, 17:40
CHP Gemlik esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

CHP Gemlik İlçe Başkanlığı, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta esnaf ziyaretlerine başlayan CHP’liler, İstiklal Caddesi’ndeki tüm işletmeler ile görüştükten sonra ziyaretlere Çarşı Meydanı’nda devam etti.

BURSA (İGFA) - CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan, başkan yardımcıları, kadın ve gençlik kolları ile ziyaretleri sürdüren partililer, esnafın ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek yerel seçimler ve sonrasında gerçekleştirecek hizmetler için yol haritası hazırlıyor. Partililer, esnaf ve vatandaşlar ile güncel siyasi konuların yanı sıra ekonomi, yüksek enflasyon ve seçimler hakkında görüş alışverişinde bulunuyorlar.

Gemliklilerin CHP’ye oldukça olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu söyleyen İlçe Başkanı Servet Pehlivan, Gemlik’te yükselen muhalefet bloğunun yerel seçimlerde zirveye çıkarak iktidarın yanlış politikalarına önemli bir cevap vereceğini dile getirdi. Başkan Pehlivan şöyle konuştu:

“Hayat pahalılığı vatandaşlarımızın belini büküyor. Sohbet ettiğimiz işletme sahipleri kimi zaman siftahsız dükkân kapattıklarını söylerken hemşehrilerimizin bir kısmı da bir ekmeğin marketlerde 10 lira olduğu bu günlerde et, süt, peynir gibi temel gıda maddelerine ulaşmakta zorlandıklarını dile getiriyorlar. Konuştuğumuz pek çok emekli ise çalışmak zorunda olduğunu söylüyor. Çünkü 10 bin lira emekli maaşı ev kirasına bile yetmiyor. İktidarın anayasa tanımaz, dediğim dedik tavrı, ekonomimizi bu hale getirdi. Önümüzdeki yerel seçimlerde belediyelerin başta partimiz CHP olmak üzere muhalefet bloğunda devam etmesi, Türk siyasetinde denge sağlayacak ve gelecek seçimlerde yorgun ve baskıcı bu iktidarın yerine gelecek yeni, genç ve dinamik iktidarımızın en önemli adımı olacaktır.”

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