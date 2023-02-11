CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal vefat etti

CHP eski Genel başkanı Deniz Baykal, 84 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP eski Genel başkanı Deniz Baykal'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

DENİZ BAYKAL KİMDİR?

Deniz Baykal, 20 Temmuz 1938’de Antalya’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde doktorasını tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri’nde, Colombia ile Berkeley Üniversiteleri’nde iki yıl çalışmalarına devam etti.

Baykal, 1973-1980 ve 12 Eylülden sonra 1987-1999 yılları arasında parlamentoda milletvekiliği yaptı. Maliye Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Dışişleri ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

12 Eylül askeri müdahalesinden sonra Çanakkale Zincirbozan Askeri Tesisleri’nde gözetim altında tutuldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Gurup Başkan Vekilliği ve Genel Sekreterlik görevinde bulundu.

1992-1999 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı yaptı.

17 ay aradan sonra, 30 Eylül 2000 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına tekrar seçildi.

Baykal evli ve iki çocuk babası, İngilizce biliyor.

Deniz Baykal’ın siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri bulunuyor.