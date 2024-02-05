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CHP Edirne'de ön seçimden Ciravoğlu çıktı
SİYASET 05.02.2024, 09:32
CHP Edirne'de önseçimde sandıktan Şükrü Ciravoğlu çıktı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediye Başkanı adaylığı için CHP ön seçim yaptı.
Önseçime Şükrü Ciravoğlu, Filiz Gencan Akın, Serkan Liznak, Ergun Türkyılmaz ve Seyfi Alp Üzmen katıldı.
Edirne'de yapılan önseçimde sandıktan Şükrü Ciravoğlu çıktı.
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