CHP'den meclise olağanüstü davet!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmak için Meclis Genel Sekreterliği'ne dilekçe verdiklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin 120 vekilin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 1 Ağustos'ta sağlık çalışanlarının sorunlarını görüşmek üzere olağanüstü toplantıya davet etti. Özel, konuyla ilgili dilekçelerini Meclis Genel Sekreterliği'ne sunduklarını duyurdu.

Konuya yönelik amaca yönelik ve çözüme kavuşan bir kanuna kavuşamadıklarını anlatan Özel yaptığı açıklamada, kanun teklifi ile ilgili komisyonun yeniden çalıştığını belirterek, gelinen ve yaşanan süreçleri anlattı.

Sağlık meslek örgütleri, sendika ve derneklerin 14 maddelik kanun teklifini gündeme getiren Özel, üç grup başkanvekili imzasıyla Meclis Başkanlığı'na teklifi sunduklarını ifade eden Özel, "120 imzayla meclisi 1 Ağustos'ta saat 14.00'te olağanüstü toplantıya davet ediyoruz. Bu toplantıda önce genel görüşme açılmasını talep ediyoruz. Sağlıkta şiddet konusundaki öneri ve düşüncelerini dile getirsin. Ardından değişiklik yapılması talep edilen konuları görüşelim" dedi.

https://twitter.com/herkesicinCHP/status/1551516230686806019