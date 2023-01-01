CHP'den Bursa'da yeni yıllık özel ziyaretler

CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan yılbaşı gecesini huzurevi, polis merkezi ve hastane ziyaretlerine ayırdı.BURSA (İGFA) - Beraberindeki CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş ve il başkan yardımcılarıyla birlikte ilk önce Bursa Büyükşehir Belediye Huzurevi'nde kalan büyüklerimizi ziyaret eden İl Başkanı Turgut Özkan yeni yıllarını kutlayarak sohbet etti.

Heyet huzurevinden sonra Yavuzselim Polis Merkezi'ni ziyaret ederek, nöbetteki amir ve polis memurlarının yeni yıllarını kutladı.

Başkan Özkan, daha sonra Yüksek İhtisas Hastanesi'ni ziyaret ederek nöbetteki hekim, sağlık personeli ile hastalara mutlu yıllar diledi.