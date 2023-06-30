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CHP'den 8 partiye bayram ziyareti
SİYASET 30.06.2023, 10:03
Siyasi partiler, Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma için kabul ve ziyaret heyetleri oluşturdu. CHP de 8 partiye bayram ziyareti gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan Başkanlığındaki ziyaret heyetinde CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Sezgin Kaya, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve MYK üyesi Ayten Gülsever yer aldı.
Özcan Başkanlığındaki heyet sırasıyla Deva Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Anavatan Partisi, Milli Yol Partisi, Demokrat Parti ve Bağımsız Türkiye Partisine ziyarette bulundu.
Geleneksel olarak gerçekleştirilen Siyasi Partiler arası bayramlaşma ziyaretinde CHP heyeti nazik misafiperverlikleri için partilere teşekkür etti.
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