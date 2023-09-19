CHP'de Marmaris İlçe Başkanı, İl Başkanlığı'na talip oldu

23 Eylül Cumartesi yapılacak olan CHP Muğla İl Kongresi öncesinde, mevcut İl Başkanı Hüseyin Erol’dan sonra, Marmaris İlçe Başkanı Avukat Zekican Balcı da il başkanlığına aday olduğunu açıkladı.BALCI CHP ’YI İL BİNASINDAN YÖNETMEK İÇİN ADAY

CHP Muğla İl Başkan Adaylığını açıklayan CHP Marmaris İlçe Başkanı Balcı, “olmazsa olmazımız, üye ile ön seçim şartımız…”

Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de CHP İl başkanlığı önünde; CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, önceki dönem Muğla Milletvekilleri Burak Erbay ve Mürsel Alban, eski milletvekillerinden Fevzi Topuz ve Nurettin Demir’in de destek verdiği toplantıda İl başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Balcı tek isteği ve hedefinin 100 yıllık bir çınar olan partinin Muğla’da daha iyi yerlere gelmesine katkı sunmak ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşma mücadelesinde milletime hizmet etmek olduğunu ifade ederken, "Büyük CHP Muğla ailesinin her bir ferdini kucaklayıp, hiç kimseyi ötekileştirmeden partimizi daha da büyüteceğiz. Bodrum’dan Seydikemer’e, Kavaklıdere’den Datça’ya kadar Muğla siyasetinin 13 ilçemize eşit yayılmasını sağlayıp hiçbir ilçemizin kendisini değersiz hissetmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu partinin gerçek emekçileri olan İlçe Başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza hak ettikleri değeri gösterecek ve sırtlarındaki ağır yükü hafifleteceğiz. Muğlalı gençlerimizin partimizi yeniden yuvaları olarak görmelerini sağlayıp burayı bir siyaset akademisine çevireceğiz. 35.000 kişilik büyük CHP Muğla ailesi olarak tek yürek olup önümüzdeki yerel seçimlerden gerçek bir zaferle çıkacağız. Küçük olsun benim olsun anlayışına sarılmadan, üyelerimizin aktif bir şekilde siyasete katılmalarını sağlayacağız" diye konuştu.

Üye ile ön seçim şartının en büyük savunucusunun Muğla örgütü olması için yola çıktıklarını belirten Balcı, Türkiye’ye örnek olacak bir örgüt oluşturmak ve en önemlisi de örgütün yeniden İl binamızdan yönetilmesi için destek istediklerini söyledi.