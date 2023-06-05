CHP'de Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu

CHP, 14 Mayıs seçimleri sonrasında yeni Merkez Yönetim Kurulu’nu açıkladı.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce Oğuz Kaan Salıcı’da olan örgüt yönetimini kendine bağladı. Bir önceki MYK’dan sadece Ahmet Akın ile Faik Öztrak yeni MYK’ya girebildi. MYK'daki kişi sayısı 17'den 15'e düştü.

Merkez Yönetim Kurulu’nun yeni üyeleri ve görevleri şöyle

Ahmet Akın – Yerel Yönetimler Aylin Yaman - Sosyal Politikalar Aysu Bankoğlu - Tanıtım ve Halkla İlişkiler Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşler Devrim Barış Çelik - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eren Erdem - Sosyal Medya Yönetimi Faik Öztrak - Ekonomi Politikaları - Parti Sözcüsü Hasan Efe Uyar – İşçi sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları Lale Karabıyık - İşveren Örgütleri Neslihan Hancıoğlu - Genel Sekreter Semra Dinçer - Doğa Hakları Tahsin Tarhan – Yurtdışı Örgütlenme Yunus Emre Bilim- Yönetim ve Kültür Platformu Zeynel Emre - Hukuk ve Seçim İşleri