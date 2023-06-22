CHP'de 81 il başkanından 'değişim' mesajı

CHP’nin 81 il başkanı ortak açıklama yayımlayarak, "Biz il başkanları olarak elbette değişimden yanayız" mesajı verdi.ANKARA (İGFA) -CHP’nin 81 il başkanı bugün bir ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada “Biz il başkanları olarak değişimden yana mıyız? Elbette” ifadeleri yer aldı.

İl başkanları, “Değişim konusunda ‘örgüt bu konuda ne düşünüyor acaba?’ diye soran olmasa da biliyoruz ki, partimizin tarihsel yolculuğunu cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşıyacak kadrolar CHP’de vardır ve davaları için harekete geçmeye hazırdır” dedi:

"Kalıcı değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir."

Başkanlar, “kişi merkezli değil, ilke ve program merkezli bir anlayışla” yürütecekleri kurultay sürecini fiili olarak başlattıklarını da duyurdu.

İl başkanları demokratik bir parti tüzüğü oluşturacaklarını da ekledi.