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CHP: Bursalılar Bozbey İttifakı'nda buluştu

SİYASET 11.03.2024, 09:22
CHP: Bursalılar Bozbey İttifakı'nda buluştu

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Emek Mahallesi’ndeki seçim ofislerinin açılışında, Bursa’da Bozbey İttifakı’nın oluştuğunu vurgulayarak, “Artık Bursa’mızı kimse ayrıştıramaz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun sosyal belediyecilik için halkımız Bozbey Ittifakı’nda buluştu. Geliyoruz.” dedi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Osmangazi ilçesindeki Emek Mahallesi’nde yer alan seçim ofislerinin açılışına katıldı.

CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Osmangazi Belediye Başkan adayı Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ile birlikte Bursa Milletvekili ve aynı zamanda Parti Meclis Üyesi Orhan Sarıbal’ın da yer aldığı açılış etkinliğinde konuşan İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa’da Bozbey İttifakı’nın oluştuğunu söyledi.

Emek halkına, hangi siyasi görüşten olursa olsun Bursalıların Bozbey İttifakı’nda buluştuğunu söyleyen Başkan Yeşiltaş, “Artık Bursa’yı kimse ayıramayacak. Bu kentin bütün ezilenleri kazanacak. Yoksulluk Mustafa Bozbey Başkanımızla sona erecek. Farklı partileri destekleyen vatandaşlarımız yaşanabilir bir Bursa için, sosyal belediyecilik anlayışında Bozbey ittifakında yer alacak.” dedi.

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