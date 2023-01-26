CHP Bursa Yenişehir üyelerine 'sokak örgütlenme' eğitimi

CHP Parti Okulu tarafından Bursa'nın Yenişehir ilçesinde "Komşunu Tanı- Onu Dinle- Dayanışma İçinde Ol" sloganıyla eğitim toplantısı düzenlendi.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Sokak Örgütlenmesi (ÖBEK ) Eğitimi, CHP Parti Okulu eğitmenleri Erkan Erdem ve Funda Türkcoş Pekiner tarafından gerçekleştirildi.

"Komşunu Tanı- Onu Dinle- Dayanışma İçinde Ol" sloganı ile Parti Okulu tarafından organize edilen eğitime parti yöneticileri ve üyeleri ilgi gösterdi.

Yenişehir'in dört bir yanında öbek öbek örgütlendiklerini söyleyen Parti Okulu Eğitmeni Erkan Erdem geliştirilen bu projenin oy oranını arttırmanın yanı sıra seçim güvenliğini de sağlayan bir uygulama olduğunu, ev ziyaretleri kapsamında seçmenlerin belirtilen hanelerde yaşayıp yaşamadığını tespit edebileceklerini, böylece “hayali” seçmen olasılığının ortadan kaldırılacağını belirtti.

Erdem, "Eğitime katılan çok değerli ÖBEK sorumlularımıza, eğitimin düzenlenmesini sağlayan İlçe Başkanı Ahmet Köse ile yönetimine ve CHP Parti Okulu eğitmenleri ile koordinatörlerine çok teşekkür ediyoruz. Bu eğitimlerimiz mahalle mahalle devam edecektir. Hep birlikte emek vererek çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

CHP Yenişehir İlçe Başkanı Ahmet Köse de eğitim toplantısının son derece yararlı geçtiğini ifade etti.