CHP Bursa: Süte erişmek artık lüks!

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, iktidarın yanlış tarım ve hayvancılık politikasını eleştirerek, "Bir litre süt 40 lira oldu. Mutfaklarımızın evimizin temel gıdası ve vazgeçilmezi olan süte erişmek artık lüks" dedi.BURSA (İGFA) -Hayat pahalılığı vatandaşı canından bezdirirken, raflardaki ürün fiyatlarında yaşanan inanılmaz artış TÜİK’in enflasyon hesabının güvenirliği konusundaki şüpheleri haklı çıkarıyor.

Zincir marketteki 1 litre şişe süt fiyatı 40 liraya ulaştı. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, “Bir litre süt 40 lira. Mutfaklarımızın evimizin temel gıdası ve vazgeçilmezi olan süte erişmek artık lüks oldu” dedi.

Özellikle bebeklerin ve çocuklar için sütün önemine işaret eden Karaca, İl Başkan yardımcıları Turgut Özkan ve Özlem Akbaş Önsoy ile birlikte gittiği zincir marketteki 1 litrelik sütün videosunu da sosyal medyada paylaşarak, “Bebeklerimizin çocuklarımızın gelişiminde temel ihtiyaç olan bir litrelik günlük sütün litre fiyatı maalesef 40 liraya dayandı. Şu an ülkemizde yaygın şubeleri olan bir süpermarketin şarküteri reyonundayız. Günlük süt görüldüğü üzere 40 liraya dayanmış” diye konuştu.

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, iktidarın yanlış tarım ve hayvancılık politikasını da eleştirerek, “Süt veren ineklerin astronomik yem fiyatları yüzünden kesime gönderildiği bir dönemde, AKP iktidarı iktidarının 20’nci yılında övüneceği bir eser bırakıyor. Bir litre süt 40 lira. Mutfaklarımızın evimizin temel gıdası ve vazgeçilmezi olan süte erişmek artık lüks oldu" dedi.