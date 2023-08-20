CHP Bursa Osmangazi'de Çelikten dönemi

Bursa'nın en büyük ilçesi olması dolayısıyla tüm siyasilerin dikkatini üzerinde toplayan iki adaylı CHP Osmangazi ilçe Kongresi'nde İlçe Başkanlığı için Baran Güneş ve Cengiz Çelikten’in listeleri yarıştı. Cengiz Çelikten 197 oyla ilçe başkanlığına seçilirken, Baran Güneş’in listesi ise 186 oyda kaldı. 4 oy geçersiz sayıldı.BURSA (İGFA)- CHP Osmangazi ilçe başkanlığına Cengiz Çelikten seçildi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda gerçekleşen kongrede CHP Bursa İl Başkanı Av. Turgut Özkan, Bursa milletvekilleri Hasan Öztürk, Orhan Sarıbal, Prof. Dr. Kayıhan Pala, geçmiş dönem il başkanları İsmet Karaca, Erhan Sevimli, Gürhan Akdoğan, Şadi Özdemir, geçmiş dönem milletvekilleri Erkan Aydın ve Yüksel Özkan, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de hazır bulundu.

Divan başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın yürüttüğü kongrenin açılışında konuşan CHP Osmangazi İlçe Başkanı Metin Yılmaz, ilçe başkanlığı görevini, 18 Aralık 2020 tarihinde devraldığını ve bugüne dek yaklaşık 3 yıl boyunca yürüttüğünü vurguladı. İlçe başkanlığına aday olmadığını ve bugün seçilecek heyete görevi devredeceğini hatırlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan yaptığı konuşmada CHP üzerine oyunlar oynandığını vurguladı.

Kongrede söz alan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Bir seçim yaşadık ve seçimi kaybettik. Millet İttifakı olarak seçimi kaybettik. Elbette hayallerimiz ve umutlarımız vardı. O hayallerimizin peşindeyiz. Daha iyi bir Osmangazi, daha iyi bir gelecek. Bu ülkenin gerçek emekçilerinin refahının arttığı bir düzen kurmak istedik. Ama başaramadık" dedi.

Değişimle ilgili görüşlerini de aktaran Sarıbal, "Değişime de değinmek istiyorum. Blok listeler kaldırılmalı. Üyelerin kaydı ilçe başkanına bırakılmamalı. Nitelikli üye meselesine geçmemiz lazım. Mahalle temsilciliği de çok önemli. Mahalle delegasyonu özgürleşmeli. İl ilçe disiplin kurullarının, il ilçe başkanlarının emrinde olması nasıl bir adalet arkadaş. Bu gördüklerimizle geleceği inşa edip ona göre hareket etmeliyiz. İllerde parti meclis üyesi seçilsin. Ankara'ya gidip o meclis üyesi o şehrin dertlerini söylesin. Ve de her şeyde ön seçim yapılsın" şeklinde konuştu.

Delegelerin konuşmalarının ardından ilçe Başkan adayları da konuşmalarını yaptı.

Başkan adaylarının konuşmasının ardından oy kullanma işlemine geçildi.

Cengiz Çelikten 197 oyla ilçe başkanlığına seçilirken, Baran Güneş’in listesi ise 186 oyda kaldı. 4 oy geçersiz sayıldı.