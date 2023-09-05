CHP Bursa Milletvekili Öztürk'ten Bakan Bak'a 'Milli' önerge

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika’nın başkenti Brüksel’den tarifeli uçakla yurda döndü. Milli voleybolcular için özel uçak kaldırılmaması ve karşılanmaları sırasında hazırlık yapılmaması tepkileri de beraberinde getirdi.BURSA (İGFA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın, Avrupa Şampiyonu olarak ayrıldığı Brüksel’den tarifeli uçakile ülkeye dönmesi tepki gördü.

Milli voleybolcuların hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yurda dönüşlerine ilişkin CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından cevaplandırılması için Meclis’e yazılı soru önergesi verdi.

Milletvekili Öztürk, yazılı verdiği soru önergesinde Bakan Bak’a şu soruları yöneltti:



1. Millilerin şampiyon veya ikinci de olsa, bizlere Cumhuriyetin 100. yılında yaşattığı büyük gurur,özellikle bu günlerde milletimiz için çok anlamlı iken, onların yurda dönüşü neden özel bir uçak kaldırılarak ve sonrasında coşkunun milletimiz ile kutlanması planlanmadı?

2. Bakanlığımız bünyesinde herhangi bir uçak mevcut mudur? Mevcut ise ilgili uçağın A Milli Kadın Voleybol takımımızın yurda dönüş günü uçuş programı nasıldır?

3. Uçak mevcut değilse Cumhurbaşkanlığı veyahut diğer makamlarla herhangi bir yazışma yapılarak özel uçak talebi olmuş mudur?

4. Turnuvanın Belçika’daki final maçına katılım sağladığınız bilinmektedir. Sizin ve bakan yardımcılarınızın gidiş ve dönüş vasıtaları nelerdir?

5. Bakan yardımcılarınız ile birlikte katıldığınız kupa finalinde Kadın A Milli voleybolcularımız ile aynı uçakta mı döndünüz? Eğer dönmediyseniz A Milli voleybolcularımız ile birlikte dönmeme sebebiniz nedir?”