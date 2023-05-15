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CHP Bursa: Kılıçdaroğlu'nun 2. turda Cumhurbaşkanı yapacağız

SİYASET 15.05.2023, 12:21
CHP Bursa: Kılıçdaroğlu'nun 2. turda Cumhurbaşkanı yapacağız

CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla parti örgütünde motivasyon kaybı olmadığını belirterek, Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda Cumhurbaşkanı yapmak için çalışmalara hız kesmeden sürdüreceklerini söyledi.BURSA (İGFA) - 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin büyük oranda tamamlanması ardından CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, yazılı açıklama yaptı.

İkinci tura kalması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla parti örgütünde motivasyon kaybı olmadığını belirten Başkan Özkan, "Önümüzde daha önce örneğini yaşamadığımız 2 haftalık yeni bir seçim maratonu var. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda Cumhurbaşkanı yapmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Seçim gecesi, koordinasyon merkezinde sonuçların en hızlı şekilde alındığını da ifade eden Özkan, parti örgütüne ve ittifak partisi yöneticilerine de teşekkür etti.

“YSK’YA GÖRE BURSA'DAN 6 VEKİL ÇIKARDIK”

YSK’nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre Bursa'da her iki bölgede de 3'er olmak üzere toplam 6 milletvekilliği kazandıklarını söyleyen Başkan Özkan, CHP'ye yakışan bir seçim sınavı verdiklerini ifade ederek, "Seçim gecesi İl Başkanlığımızda oluşturduğumuz sistemle ve çok sayıda gönüllümüzün katkısıyla, ıslak imzalı belgelere dayalı olmak üzere hem en hızlı hem de en güvenilir sonucu elde ettik. Öncelikle seçimde canla başla çalışan örgüt emekçilerimiz başta olmak üzere üyelerimize, yöneticilerimize, vekil adaylarımıza, belediye başkanlarımıza, vatandaşlarımıza, ittifak ortağımız partilere ve yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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