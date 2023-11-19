CHP Bursa: Katılım törenlerinin büyüğü 28 Kasım'da olacak

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İl Başkanlığı’nda düzenlenen törende yeni üyelere rozetlerini taktı. Bursa'da yoğun bir üyelik süreci yaşandığını belirten Yeşiltaş, törende yaptığı iddialı konuşmada, "Hepimiz 46 yıl sonra Bursa’yı kazanmış CHP'liler olarak tarih yazmış olacağız. Bunun kahramanı CHP adına, cumhuriyeti değerleri ve kazanımları adına mücadele eden herkes olacak” dedi.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı’nda son bir ayda partiye yeni katılan 400’ü aşkın üye adına sembolik olarak 50 kişiyle birlikte üye katılım ve rozet takma töreni gerçekleştirildi.

Coşkulu törene CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İlçe Başkanları, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın ve Gençlik Kolları, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

"28 KASIM'DA BÜYÜK KATILIM OLACAK"

İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, yeni üyelere ‘yuvanıza hoş geldiniz’ mesajı verdiği konuşmasında üye katılım töreninin daha büyüğünü 28 Kasım’da gerçekleştireceklerini belirterek, "Grup toplantımızda 400’ü aşkın Balkan göçmenimizin üyelik dosyalarını genel başkanımıza teslim ederek Bursa’da heyecanı, umudu yeniden filizlendirecek bir ortamı kamuoyuna göstereceğiz" dedi.

Yerel seçime yönelik önemli mesajlar veren Başkan Yeşiltaş, Bursa’yı birlikte kazanacaklarını belirterek, "Bu konuda kimsenin tereddüdü olmasın. Bursa’da ve ülkemizde yaşadığımız tahribatı, derin yoksulluğu, kurumların arasındaki çatışmayı, mültecilerin bu kentte ve ülkede yaratabileceği sorunların çözümü için önümüzde ilk olarak yerel seçimler var. Asla umutsuz olup teslim olmak yok. Mücadeleye devam edeceğiz. Özlediğimiz, cumhuriyetin bütün kazanımlarını yeniden yaşandığı günlere ülkemizi döndüreceğiz" dedi.

Tek hayallerinin il başkanlıklarını kazanıp koltukları işgal etmek olmadığının altını çizen Nihat Yeşiltaş, "Biz Bursa’yı kazanıp sosyal demokrat, sol bir belediyeciliği bu kentin, çocuklarına, emekçilerine emanet etmek istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek için hepimiz birlikte mücadele edeceğiz. Yerel seçimdeki tek hedefimiz büyükşehri kazanmak. Stratejimiz bu, planlamamızı da bu yönde yapacağız. Bugün yeni bir hikayeye başlıyoruz. Halkın iktidarını bu ülkenin gençlerine, emekçilerine armağan etmek için bugünden itibaren yola çıkıyoruz" diye konuştu.