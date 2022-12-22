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CHP Bursa İl Başkanlığı'nda devir teslim

SİYASET 22.12.2022, 15:41
CHP Bursa İl Başkanlığı'nda devir teslim

CHP Bursa İl Başkanlığı görevinden milletvekili aday adayı olmak üzere istifa eden İsmet Karaca, gerçekleştirilen törenle görevi Av. Turgut Özkan’a devretti.BURSA (İGFA) - Devir teslim töreni İl Başkanlığı’nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Törene geçmiş dönem il başkanları, ilçe başkanları, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Törende Milletvekili Aday Adayı İsmet Karaca ve İl Başkanı Turgut Özkan önemli mesajlar verdi.

Milletvekili aday adaylığı için başkanlık görevinden ayrılan İsmet Karaca, bu sürecin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, "Önemli olan iz bırakmak ve katkıda bulunmak. 30 yılı arkada bırakan bir mücadele bu. Sosyal Demokrat Halkçı Parti’de başlayan mücadelemizde biz elimizden ne geldiyse yapmaya çalıştık. Ancak benim için en büyük siyasi kariyerim CHP Gençlik Kolları'ndan gelmem. Sandık sorumluluğundan aklınıza gelebilecek her görevde bulundum. Osmangazi İlçe Başkanlığı görevini yaptım. İl Yönetim Kurulu Üyesi, İl Başkanı oldum ama benim için en önemlisi olan İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yaptım. Gençlik Kolları partimizde bir ekoldür. Bu da benim için siyasi yaşamımın en önemli kariyeridir.  Biz kongrede, çalışacağımızın sözünü verdik. Parti binası ve bir parti müzesi kazandıracağımızı söyledik.  Bu konularda söz verdik ve birçok konuda sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 38. İl Kongremiz de Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarında olacak" diye konuştu.

Görevde olduğu süreçte partinin 5 kuruş borcu olmadığını belirten Karaca, "Partimiz bu konuda oldukça şeffaftır. Önümüzde önemli bir dönem var. Milletvekili adaylığı için istifa ediyorum ama beni tanıyorsunuz bana ihtiyaç duyulan her an da destek vereceğim. Sahada bize düşen neyse yerine getireceğiz. Bu seçim çok önemli" dedi.

Görevi devralan CHP'nin yeni Bursa İl Başkanı Turgut Özkan ise, "Ben İsmet Başkanın 30 yıllık kariyerini burada sonlandırmadığını başka bir kariyere yelken açtığına inanmak istiyorum. Biz İl Yönetim Kurulu Üyeleri olarak kendisinin dimdik arkasındayız" mesajı verdi.

Özkan, Bursa siyasetine damga vurmuş Karaca'nın inşallah Ankara siyasetine de damga vuracağını iddia ederek, "Hep birlikte önce genelde sonra yerelde partimizin iktidar olacağına inancımız tamdır" diye konuştu.

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