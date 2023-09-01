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CHP Bursa Gemlik'te görev dağılımı yaptı
SİYASET 01.09.2023, 18:13
CHP Gemlik İlçe Başkanlığı’nda görev dağılımı yapıldı.BURSA (İGFA)- CHP Gemlik İlçe Başkanlığı, olağan kongre sonrası ilk toplantısını yaptı.
Şükrü Aksu başkanlığında gerçekleşen toplantıda yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımını gerçekleşti.
Listede yer alan isimlerin eğitimleri, meslekleri ve uzman oldukları alanlarda görevlendirildiğini söyleyen CHP Gemlik İlçe Başkanı Şükrü Aksu, “Size söz veriyoruz! Hiç kimseyi ötekileştirmeyen, halkı ayrıştırmayan, Atatürk ilke devrimlerinin izinde hak, hukuk, adalet diyenler olarak Gemlik’te yerel iktidarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz” dedi.
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