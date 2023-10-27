CHP Bursa'dan yurt öğrencilerinin protestosuna destek

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İl Sekreteri Oktay Kartalkaya ve İl Gençlik Kolları üyeleriyle birlikte Aydın'daki kız öğrenci yurdunda meydana gelen ve 22 yaşında Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiği 15 öğrencinin ise yaralandığı asansör kazasını Bursa’da KYK yurdunda protesto eden öğrencilere destek verdi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Aydın KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Zeren Ertaş´ın arıza yapan asansörden çıkmaya çalıştığı sırada sıkışarak hayatını kaybettiği ve 15 öğrencinin yaralandığı kazaya ilişkin Nilüfer’de KYK Yurdunda protesto düzenleyen öğrencilere destek verdi.

2 saat süren ve “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Ölmeye değil okumaya geldik”, “Hak, hukuk, adalet” sloganlarının atıldığı ve yüzlerce öğrencinin katıldığı eylemde CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş öğrencilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Öğrencilerle tek tek konuşan Nihat Yeşiltaş, Zeren Ertaş’ın ölümünün üstününün örtülemeyeceğini, sorumluların bir an önce adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Yeşiltaş, öğrencilerin tek amaçlarının okumak olduğunu ancak evlerinden uzakta yurtlarda yaşayan öğrencilerin yaşam şartlarının zorlu olduğuna dikkat çekti. Devlet yurtlarının şartlarının iyileştirilmemesi halinde öğrencilerin tarikat yurtlarına gittiğini belirten Yeşiltaş, "Geçmişte uyardığımız konular maalesef bugün de karşımıza çıkıyor. Devlet yurtlarından umduğunu bulamayan bazı öğrenciler tarikat yurtlarını tercih ediyor. Sonrasında da devletin içerisine sızan tarikat üyeleri ortaya çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için öğrencilerimize sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.