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CHP Bursa'dan UÜ Senatosu'nun tutarsızlığına tepki!

SİYASET 19.02.2023, 17:50
CHP Bursa'dan UÜ Senatosu'nun tutarsızlığına tepki!

CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, Uludağ Üniversitesi Senatosu ile YÖK'ü 'uzaktan eğitim' kararından ötürü eleştirdi.BURSA (İGFA) - 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilimizi derinden etkileyen büyük depremin ardından yaşanan koordinasyonsuzluk afet sonrası kurtarma ve yardım faliyetlerinde aksamaya yol açarken, YÖK'ün tutarsız kararları da üniversiteleri kararsızlığa itti.

Uludağ Üniversitesi Senatosu'nun aldığı yüz yüze eğitim kararını kamuoyuna duyurduktan 36 saat sonra, bu karardan vaz geçerek online eğitime geçmesi özellikle Bursa dışından gelen öğrencileri isyan ettirdi. CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan da bu savrulmaya dikkat çekerek, "Deprem sonrası koordinasyon ve liyakat eksikliği her alanda hissedilirken, YÖK de bu yönetim beceriksizliğine kendi çapında katkı sağladı. YÖK'e uyan üniversiteler de öğrencileri mağdur ediyor. Ülke ne çekiyorsa liyakatsiz yöneticilerden çekiyor. Halkımızın bu liyakatsizleri göz göre buralara atayan AKP iktidarına bir çift sözü mutlaka olacaktır" dedi.

Hatırlanacağı üzere 9 Şubat Pazartesi günü birbiri ardına yaşanan şiddetli depremlerin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıklamış, daha sonra ise ikinci dönemin online sürdürülmesini kararlaştırmıştı.

YÖK daha sonra aldığı kararda ise uygulamalı derslerin verildiği programlarda öğrencilerin eğitimlerini 20 Şubat'tan itibaren yüz yüze sürdüreceği açıkladı. Uludağ Üniversitesi Senatosu da 17 Şubat 'ta, YÖK kararına uyarak yüz yüze eğitimin yapılacağı bölümleri açıkladı.

Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Mühendislik, Ziraat, Mimarlık, Güzel Sanatlar, Spor Bilimleri Fakülteleri, Devlet Konservatuarıi Fen Edebiyat Fakültesi’nin Fen Programlarındaki öğrenciler, Eğitim ve İlahiyat Fakültelerinin Öğretmenlik Uygulamasını alacak öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri 20 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitim için hazırlık yaptı.

Daha önce Bursa'dan ayrılıp evlerine dönen öğrenciler Bursa'ya dönmek üzere otobüs bileti alarak yola çıktı, kiralık ev kontratlarını yeniledi ancak 18 Şubat gecesi bu kez de yüz yüze eğitim iptal edildiği, tüm bölümlerde online eğitim yapılacağı duyuruldu. Bir hafta içinde üst üste değişen kararlar nedeniyle öğrencilerin Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz ve YÖK'e tepkisi büyük oldu.

CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan da üniversiteli öğrencilere yaşatılanların artık zulüm boyutuna ulaştığını belirterek, liyakatsizliğe dikkat çekti.

Özkan, "Madem yönetemiyorsunuz, oradan oraya savruluyorsunuz, hiç değilse istifa etmesini bilin!" dedi.

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