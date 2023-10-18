CHP Bursa'dan İsrail'e sert tepki

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya sert tepki gösterdi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik insanlık dışı saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Yeşiltaş açıklamasında, 17 Ekim Salı akşamı İsrail’in bir hastaneyi hedef almasıyla mevcut tablonun kabul edilemezliğini bir kat daha arttırdığına dikkati çekerek, "İsrail’in şiddetini artırdığı ve binlerce sivil, masum çocuk ve kadınların da hayatını kaybettiği saldırıların daha vahim bir tabloya dönüşmesi gerçeği karşısında birçok Batılı ülkenin suskunluğu ve gerçekleri gizlemeye dönük çabaları son derece tehlikeli ve İsrail’i insanlık dışı eylemlere yöneltmesi açısından cesaret vericidir. Masumları, kadınları, çocukları doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran İsrail’in işgalci zihniyeti kabul edilemez. İsrail’in bu kanlı eylem sonucunda uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır" dedi.

İsrail son saldırısıyla birlikte insanlığa karşı suç işlediğini ve bunn adının cinayet olduğunu iddia eden Yeşiltaş, "Elektriğe, suya erişimi keserek Gazzelileri temel insan haklarından mahrum bırakmak insanlık suçudur. İsrail’in uluslararası hukuka ve vicdana asla sığmayacak vahşetinin durdurulması için ülkeleri, uluslararası toplum ve kuruluşları, tüm insanlığı İsrail’in işgalci zihniyeti karşısında harekete geçmeye ve bir kez daha barıştan yana ses çıkarmaya davet ediyorum" diye konuştu.