CHP Bursa'dan iftiralara yanıt: Özümüz sözümüz, içimiz dışımız bir

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş sosyal medyada gündeme gelen ve havuz medyasında paylaşılan asılsız ve çirkin iftiralara yönelik açıklama yaptı.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, sosyal medyada hakkında paylaşılan asılsız ve çirkin iftiralara yönelik açıklama yaptı.

Başkan Yeşiltaş, Erkan Çakır adlı şahsın iktidarın maşası haline gelerek CHP'yi yıpratmaya çalıştığını söyledi.

Yeşiltaş, "Kurultay öncesinde Ankara’da bulunulan süre içerisinde elbette ki İl Başkanları ve parti büyükleriyle görüşmeler oldu. Bu en gerçek ve tabii olandır. Bu görüşmeler arasında sayın Özgür Çelik ile de görüştüm. Ortamda başkaları da vardı. Ancak para alındığına yönelik iddialar asla ve asla gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Söz konusu iftiranın sadece bana değil tüm delegelere ve tüm Bursa’ya atılmış bir iftira odluğunu kaydeden Başkan Yeşiltaş, "Kamuoyunun gündemini böyle ucuz ve alçakça numaralarla meşgul etmek son derece organize bir oyundur. Telaşlanmaya devam etsinler çünkü CHP yeni değişim rüzgarı ile önce belediyeleri sonra da iktidarı olarak bu talan düzeninden ülkemizi kurtaracaktır. Bizim özümüz, sözümüz birdir. İçimiz dışımız birdir. Alnımız açıktır. Ben gerekli suç duyurumu savcılığa yaptım. Savcılık zaten her şeyi en ince ayrıntısına kadar inceleyecek ve gerçek ortaya çıkacaktır. Bundan sonra söz yüce Türk adaletindedir" diye konuştu.