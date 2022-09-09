CHP Bursa'dan 99. yıl çelengi

Kurtuluşun ve kuruluşun partisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti, çağdaş Türkiye'nin teminatı CHP kuruluşunun 99. yıldönümünü kutluyor.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanlığı, kutlama programı kapsamında Atatürk’ün manevi huzuruna çıkarak çelenk sundu.

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, CHP’nin 2’nci yüzyılda da Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağını belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi, 99. Kuruluş Yıl Dönümünde yine halkımızın umut kaynağı olmanın getirdiği onurlu sorumluluğun bilincindedir. İkinci yüzyılına giren Cumhuriyetimiz, milletin iradesi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin gelecek vizyonu ile yeniden dünyanın saygın bir ülkesi haline gelecektir” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Osmangazi İlçe Başkanı Metin Yılmaz ve Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey Bursa’da Atatürk anıtındaki törene katılırken, CHP örgütü 14 ilçede de eşzamanlı tören gerçekleştirdi.

CHP İl Başkanlığı adına çelenk sunumunun ardından, il-ilçe yöneticileri, Gençlik ve Kadın Kolları başkan ve yöneticileri ile partililerin katıldığı törende konuşan CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, mazlum ulusların özgürlük meşalesi olan ulusal kurtuluş savaşımızın sonunda kurulan CHP'nin 99’nci kuruluş yıldönümünü kutladı.