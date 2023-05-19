CHP Bursa'dan 19 Mayıs töreni

CHP Bursa İl Başkanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı çerçevesinde Büyük Önder Atatürk’ün manevi huzuruna çıktı.BURSA (İGFA) - 28. Dönem CHP Bursa Milletvekili seçilen Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Prof. Dr. Kayıhan Pala, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ilçe başkanları, İl Kadın ve Gençlik Kolları ile partililerin de katıldığı törende çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan konuşmalarda, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bağımsızlık mücadelesinde ilk adımı attığı 19 Mayıs 1919’un önemine işaret edildi.

CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, "19 Mayıs emperyalizme karşı verilen milli mücadelenin bugünlere dek ulaşan, sönmeyen meşalesi, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı onurlu bir direniştir” dedi.

Özkan, konuşmasında 19 Mayıs 1919’un Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine emanet ettiği, Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda en büyük adımın atıldığı gün olduğunu vurguladı.