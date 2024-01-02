CHP Bursa'da aday adayları buluşması

CHP Bursa İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik hazırlıklarını tüm hızı ile sürdürürken İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, belediye başkan aday adayları ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda belediye başkan aday adayları ile buluştu. Toplantıya Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Toplantıda yerel seçimlere yönelik hazırlıklar değerlendirilirken aday adaylarıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda konuşan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde önümüzde çok çetin bir süreç var. Bu süreçte partimizde aday adaylığı için başvuruda bulunan değerli arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bütün aday adaylarımız partimizin belirlediği çerçevede tanıtımlarını yapabilirler. Birlik ve beraberlik içinde bu süreci saygı ve sevgi çerçevesinde bu süreci tamamlayacağız. Partimize başvuruda bulunan bütün arkadaşlarımız bizim için değerlidir, hepsine aynı mesafede olacağız” dedi.

Başkan Yeşiltaş 31 Mart seçimlerinde tarih yazmak istediklerini belirterek, Bursalıları sosyal belediyecilik ile buluşturmak için her zamankinden daha çok çalışacaklarını, birlikte mücadele edeceklerini belirterek, tek hedeflerinin Bursa Büyükşehir’i kazanmak olduğunu ve tüm stratejiyi bu hedef doğrultusunda hazırladıklarını kaydetti.