CHP Bursa'da 4 ilçenin daha adayı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi’nin aldığı kararla Bursa’da 4 ilçenin belediye başkan adayı belli oldu.BURSA (İGFA) -

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Bursa’da 4 ilçenin belediye başkan adayı Parti Meclisi toplantısının ardından açıklandı.

CHP’de önce MYK ardından Parti Meclisi, yerel seçim gündemiyle Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti Meclisi toplantısının ardından Bursa’da adaylığı açıklanan isimler şu şekilde:

Büyükorhan: Mustafa Oktay

Kestel: Cevat Asa

Mustafakemalpaşa: Şükrü Erdem

Yenişehir: Sadi Aktaş

4 ismin adaylığının açıklanmasının ardından açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş şunları ifade etti:

“Parti Meclisimizin 4 ilçemizin belediye başkan adaylığı için açıkladığı isimler partimize ve Bursamıza hayırlı olsun. 4 adayımız da ilçelerindeki sorunları biliyor. Adaylarımızın halkta karşılığı yüksek ve anketlerde öndeyiz. Kadrolarımız ve sorunlara karşı çözüm önerilerimiz de hazır. 31 Mart akşamı Bursa Büyükşehir’de ve 17 ilçemizde tarihi bir zafer kazanacağız. Bu hedef için Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Bozbey, ilçe belediye başkan adaylarımız ve örgütümüzle bir aradayız. Bursa için gece gündüz durmadan çalışmaya, vatandaşlarımızı sosyal belediyecilik ile buluşturmak için sahada olmaya devam ediyoruz. 31 Mart akşamı önce Bursa’yı sonra Türkiye’yi gülümseteceğiz”