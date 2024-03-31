CHP Bursa: Bozbey İttifakı'na sahip çıkacağız

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, sandıkların kapanması ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ve partili yöneticilerle kameraların karşısına geçti.BURSA (İGFA) - CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Parti Meclis Üyesi Yalçın Görgöz ile birlikte sandıkların kapanmasının ardından İl Başkanlığı’nda açıklama yaptı.

İlk konuşmayı yapan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Demokrasi mücadelesine sahip çıkacağız. Değişim sürecini yürekten inanarak yönettik. Bursa’daki “Mustafa Bozbey İttifakı’na sahip çıkacağız. Hiç merak etmeyin” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, sandıkların kapanmasının ardından CHP İl Başkanlığı binasında yaptığı ilk açıklamada, “Önümüzde uzun bir gece var. Seçim sonuçları netleşene kadar uyumak yok. Sabırla çalışarak başaracağız” dedi.

Seçim sonrası ilk açıklamamız #GülümseBursa https://t.co/1F6GLCSi0K— Nihat Yeşiltaş (@nihat_yesiltas) March 31, 2024