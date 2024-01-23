CHP Başakşehir mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi Başakşehir İlçe Başkanlığı STK ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı liderliğindeki heyet, Belediye Başkan Adayı Mesut Öksüz, İl Başkan Yardımcısı Murat Bakır, Grup Başkanvekili Nizamettin Kümeç, Meclis Üyeleri, İlçe Yöneticileri, Kadın Kolları Başkanı Melek Cankurt ve Mahalle Başkanları ile birlikte Başakşehir Bitlis Derneğini ziyaret etti. Dernek üyeleri tarafından sıcak bir ilgi ve misafirperverlikle karşılanan heyet, teşekkürlerini iletti.

TOKAT ZİLE YALNIZKÖY DERNEĞİ ZİYARETİ

Aynı heyet, Başakşehir'deki sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerine Tokat Zile Yalnızköy Derneği ile devam etti. Dernek üyeleriyle yapılan görüşmede, bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. İlçe Başkanı Kayabaşı ve ekip, dernek yönetimi ve üyelerine gösterdikleri yakın ilgi için minnettarlıklarını sundu.

GÜVERCİNTEPE MAHALLE TOPLANTISI

CHP Başakşehir ilçe örgütü, Gençlik Kolları Başkanı Onur Şimşek ve yönetimi, Kadın Kolları ile birlikte Güvercintepe mahallesinde bir toplantı düzenledi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, Başakşehir'in geleceğine dair projeler ve vatandaşların talepleri konuşuldu. Toplantının ardından ilçe başkanı ve heyet, katılımcılara teşekkür etti.

CHP BAŞAKŞEHİR'DE REKOR OY HEDEFİ

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, gerçekleştirilen ziyaretler ve toplantılar sonrasında yaptığı açıklamada, "CHP olarak Başakşehir'de rekor bir oy ile seçimi kazanma hedefimiz var. Biz, halkımızla iç içe, onların sorunlarını dinleyerek ve çözüm üreterek siyaset yapıyoruz. Başakşehir halkı, değişimin ve gelişimin adresi olarak CHP'yi görmekte ve biz de bu güvene layık olmak için çalışıyoruz," dedi.

HİZMET VE PROJE ODAKLI SİYASET

Kayabaşı, "Başakşehir'i projelerimizle, hizmetlerimizle örnek bir ilçe yapma sözü veriyoruz. Belediye Başkan Adayımız Mesut Öksüz ve tüm ekip olarak, ilçemizi hizmet ve proje odaklı siyaset anlayışımızla yönetmeye hazırız," şeklinde konuştu ve tüm Başakşehir halkını birlikte çalışmaya davet etti.