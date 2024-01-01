CHP 200 adayını daha açıklayacak

CHP, yeni yılın ilk Parti Meclisi toplantısını 3 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirecek. Toplantıda 200'e yakın adayın daha belirlenmesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - CHP Parti Meclisi 3 Ocak'ta toplanıyor.

Yeni yılın ilk PM toplantısını gerçekleştirecek olan CHP, bugüne kadar İstanbul, Bursa, Ankara dahil 7'si Büyükşehir, 353 seçim çevresindeki adaylarını açıklamıştı.

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Çarşamba günü yapılacak toplantıda da 200'e yakın adayın belirlenmesi bekleniyor.

Aralarında İzmir'in de olduğu diğer büyükşehir adaylarının da merakla beklediği toplantıda ayrıca yerel seçimde olası ittifaklara yönelik arayış da ele alınacağı kaydedildi.