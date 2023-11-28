Cenan Tetik: İpsala için üçüncü ve son kez aday adayıyım

İpsala Belediye Başkanlığı için Cenan Tetik, CHP’den aday adaylığı başvurusu ardından partide açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP İpsala İlçe Başkanı Mıstık Ak’a aday adaylığı dosyasını teslim eden Cenan Tetik, kendisinin üçüncü aday adaylığı olduğunu belirterek, "İnşallah bu sefer nasip olur, bu süreçte halkımızın içine inerek onlarla görüşeceğim. Uzun bir süreç içerisine gireceğiz, ben biriktirdiğim fikirlerle yola çıkma kararı aldım. Aldığım kararlar önce kendimi, sonra ailemi ve partimi yoruyor. Ben ne partimi, ne ailemi yormamak için bu sefer çok çalıştım, çok emek verdim. Çünkü biz İpsala’da üyeliği ve öksüz olmayı yaşadık arkadaşlar" dedi.



İpsala'da 3 aday adayı olduğunu belirterek, "Partimiz kimi aday yaparsa şahsım adına o aday arkadaşımızın arkasında durmaya devam edeceğim” diyen Cenan Tetik, daha sonra Atatürk Anıtı önünde toplanan partililerle buluşarak, kendisini yalnız bırakmadıklarından ötürü teşekkür etti.

Tetik, burada da yaptığı açıklamada 3.aday adaylığını son kez olarak açıkladığının altını çizdi.

37 yıldan bu yana ilaç sektöründe olduğunu ve Trakya’nın bütün caddelerinde ekmeği evine ilaç sektörü ile taşıdığını anlatan Tetik, "18 yaşında partiye üye olmuş, bütün kademelerinde çalışmış bir arkadaşınızım. Bütün görevlerde bulundum. Bunun için çok gururluyum, bana bunu veren bütün Cumhuriyet Halk Partililere gönülden teşekkür ediyorum. Tabii İpsala halkına minnettarım, ben gönül insanıyım. Halkımın dertleriyle dertlenmek için yola çıkmış bir adamım. Onun için İpsala halkına seslenmek istiyorum. Gelin İpsala’mızı, geçmiş dönemdeki başkanlarımıza teşekkür ederim ama İpsala için eksik yaptık arkadaşlar, İpsala olarak asla ve asla hak ettiğimiz yerde değiliz. Bu coğrafyada insan eksen insan çıkacak. Halkım hala ekmek derdinde, hala aş derdinde, hala iş derdinde. Çocuklarımızın hepsi buradan göçtü gitti, Keşan’dan bir çok dostum şu anda aramızda. İpsala olarak Keşan’ın mahallesi olma durumuna geldik. Burada kamu kurumlarında çalışan birçok arkadaşımız Keşan’da ikamet ediyor. Onlara burada gerekli sosyal donatıları sağlayamazsak bu arkadaşlarımız komşu ilçemize gitmekte haklılar. Bu dönemi ıskalamamalıyız sevgili İpsalalılar, belediye konusunda ıskalamamalıyız. Eğer seçilirsem 5 ana proje ile İpsala’yı ayağa kaldıracağım size söz veriyorum. Keşan’da eski belediye başkanımız siyasi önderimiz merhum Mehmet Gemici’yi buradan rahmetle anıyorum, yıllar önce ilçesinde Belkoop’u kurarak oraya 400 konut oluşturdu. O öyküyü oradan başlattı, yıllar sonra AK Parti’ye de buradan saygıyla selamlarımı iletiyorum. Onlar yıllar sona TOKİ’yi oluşturdular. Bizim barınma sorunumuza cevaplar verdiler. Mehmet Gemici bu toplu konutu yıllar önce yaptı Keşan’da. Nur içinde yatsın, biz de İpsala’da konut sorununu çözeceğiz. Eğitim ve sağlık bize ait değil demeyeceğiz. Bu konuda söz, bizim görevimiz değil demeyeceğiz. Gerekirse özel hastaneyi İpsala’ya getireceğiz. İpsala eğitimde ekside arkadaşlar. Biz burada eğitimi yükselteceğiz. Eğitimle ilgili şüralar kuracağız, belediye olarak eğitim ile ilgili üzerimize düşen görevi yapacağız. Diğer bir ana projemiz en az 300 kişilik istihdam yaratacağız. İpsala Türkiye’de Gelibolu’dan sonra tanınırlığı en yüksek ilçe, bunun sebebi sınır kasabası olması, Avrupa’ya açılan kapı. Buradan 20 milyona yakın insan geçiyor arkadaşlar. Bu kadar insan geçiyor ama biz sadece bakıyoruz. 175 bin dönüm ova arazisi var. Bunun 10 bin dönümü belediye arazisi arkadaşlar, bu 10 bin dönümün bizlere faydası oldu mu acaba? Bu arsalar sadece gelen belediye başkanlarının rahat başkanlık yapmasını sağlıyor. Bu alanlarda biz fikir üreteceğiz, mücadele edeceğiz. İpsala’dan ayrılan gençlerimize ve vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Ne olur İpsala’ya geri dönün. Sizleri geri döndürmek için gerekli tüm çalışmaları yapacağız.” diye konuştu.