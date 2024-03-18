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Celil Çolak'tan şiirli 18 Mart mesajı

Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Çolak, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Dağlarca’nın kaleme aldığı “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı şiiri seslendirdi. Yayınladığı mesajda ise; “Çanakkale, Türk ulusunun inancını, gücünü ve iradesini gösterdiği savaşın adıdır” dedi.BURSA

SİYASET 18.03.2024, 13:40
Celil Çolak'tan şiirli 18 Mart mesajı

Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Çolak, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Dağlarca’nın kaleme aldığı “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı şiiri seslendirdi. Yayınladığı mesajda ise; “Çanakkale, Türk ulusunun inancını, gücünü ve iradesini gösterdiği savaşın adıdır” dedi.BURSA (İGFA) - 18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın adıdır. Yeryüzündeki her milletin tarihinde önemli zaferler vardır. Ama hiçbir milletin tarihinde Türk milletinin tarihinde olduğu kadar kahramanlıklarla yazılmış, fedakarlıklarla işlenmiş zaferler yoktur. Bugün Anadolu’nun tüten her evin kutsi hatırasında bir milli mücadele şehidinin olduğu muhakkaktır.

MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI

Dünya tarihi metre kareye 6 bin merminin düştüğü böylesi bir savaşı ne görmüş ne de şahit olmuştur. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, Fazıl Hüsnü Dağlarca tarafından kaleme alınan; “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı şiiri seslendirdi.

Şiir, Türk halkının milli mücadele dönemindeki kahramanlık ve fedakârlık ruhunu anlatan etkileyici bir eser olarak hafızalarımızda yer alıyor. Bu şiirde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki mücadeleye destek veren insanların önemine vurgu yapılıyor. 

Şiirde adı geçen Elif adlı kağnıyla birlikte milli mücadele dönemindeki atmosfer canlı bir şekilde resmediliyor. Kağnının savaş cephesine malzeme taşıması, onun bir nevi savaşa katılımı olarak ele alınmıştır. Özellikle Kocabaş’ın beklenmedik bir anda durması ve Elif’in onun yerine koşması, olaya duygusal bir boyut kazandırmıştır.

“ÇANAKKALE, TÜRK ULUSUNUN İNANCINI,  GÜCÜNÜ VE İRADESİNİ GÖSTERDİĞİ SAVAŞIN ADIDIR”

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı şiirle birlikte mesaj yayınlayan Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Çolak, şu ifadelere yer verdi:

“Çanakkale, üzerinde yaşadığı toprağını elinden alınmaya çalışıldığı bir milletin dünya ya bağımsızlığını haykırdığı savaşın adıdır. Çanakkale, Türk ulusunun inancını, gücünü ve iradesini gösterdiği savaşın adıdır…

Sonuçları itibariyle Dünya tarihinin akışını ve Türk Milletinin kaderini değiştiren Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü idrak etmekteyiz. Türk toplumunda millet olma bilincinin tohumlarının atıldığı ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması adına önemli bir mesafe kat edildiği Çanakkale zaferi, vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır.

Çanakkale Savaşı’nda topraklarımızı baştan sona işgale niyetlenen düşman kuvvetleri Çanakkale'nin geçilmezliğini en başta denizde görmüştür. Yokluklar içerisinde kendinden güçlü ordulara karşı kahramanca mücadele eden askerlerimiz, bugün bize gurur duyduğumuz şanlı bir geçmiş ile üzerinde özgürce yaşadığımız bu güzel vatanı bırakmışlardır.

Çanakkale'de ortaya konulan sarsılmaz vatan sevgisi, millet olma bilinci en büyük zenginliğimiz, en büyük gücümüzdür. Çanakkale ruhu göstermiştir ki dünyada bu milletin varoluş iradesini kıracak hiçbir güç yoktur. İşte bu ruh, bu inanç, dün olduğu gibi bugün de aydınlık geleceğimizin en güçlü teminatıdır.

Sadece geçmişimizin aziz bir hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilham kaynaklarından biri olarak da Çanakkale Zaferi, milletimizin hissiyatında son derece önemli bir yere sahiptir.

Büyük Zaferin yıldönümü vesilesiyle, bu savaşta yer alarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet, saygı ve şükranla anıyorum…”

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